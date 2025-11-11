Éxito en el HUCA de una nueva técnica para eliminar un tumor que obstruía los bronquios de un paciente que apenas podía respirar El equipo de Neumología Intervencionista del HUCA realizó esta intervención pionera a nivel mundial a un asturiano de 72 años con un adenocarcinoma pulmonar muy avanzado

Nuevo hito de la medicina asturiana. La revista científica internacional 'Respirology Case Reports' ha publicado la intervención realizada el pasado mayo por el equipo de Neumología Intervencionista del HUCA como primer caso en el mundo en el que se logró eliminar un tumor maligno que obstruía los bronquios de un paciente con una sonda de microondas guiada por una ecografía endobranquial.

El paciente era un varón de 72 años con un adenocarcinoma pulmonar muy avanzado, que apenas podía respirar, porque el tumor causaba una obstrucción del 90% en el bronquio principal derecho.

Así, el equipo del HUCA -en el que participaron los neumólogos Miguel Ariza Prota, Lucía García Alfonso, Ángela Lanza Martínez y Francisco López, con la colaboración de Javier Pérez Pallarés, del Hospital Universitario de Santa Lucía, en Cartagena- lograba en pocos minutos recuperar por completo el paso del aire.

Para ello, usaron un endoscopio EBUS lineal, que permitió realizar un mapeo preciso del tumor y colocar una antena de microondas en la zona dañada con un margen de seguridad de 0,7 centímetros. En ese punto, se suministró energía controlada hasta alcanzar una temperatura intratumoral de 80°C, lo que redujo el tejido con rapidez.

El paciente experimentó un alivio clínico inmediato y recibió el alta médica. Después, una radiografía de tórax de seguimiento confirmó la resolución del caso y la broncoscopia practicada a los tres meses mostró que la vía aérea había recuperado el paso del aire.

El artículo refleja que la técnica aplicada es viable, segura y altamente eficaz y que el caso marca un avance significativo en la Neumología Intervencionista, al integrar con éxito el poder terapéutico de las microondas con la guía y seguridad del EBUS lineal, ya que evita las principales limitaciones de los tratamientos endobronquiales convencionales para la obstrucción maligna de las vías respiratorias centrales.

Criobiopsia del mediastino

Además, la prestigiosa publicación 'Annals of Medicine and Surgery' ha avalado la calidad de otro procedimiento diseñado en el servicio de Neumología Intervencionista y que se ha exportado ya a más de ocho hospitales. Se trata del uso de la criobiopsia del mediastino, que ha revolucionado la toma de muestras para diversas patologías como el cáncer de pulmón, entre otras.

El trabajo firmado por el equipo del HUCA, un estudio prospectivo de 40 casos, concluye que todas las biopsias fueron extraídas con éxito y válidas para detectar lesiones tanto en el mediastino como en los bronquios.

La conclusión es que la técnica es una alternativa viable, reproducible y más segura que la biopsia convencional, ya que mantiene la visualización endoscópica, reduce el tiempo del procedimiento y mejora la calidad de la muestra diagnóstica. Así, la extensión de su uso podría optimizar los flujos de trabajo clínicos y promover prácticas de criobiopsia más seguras y eficientes en la neumología intervencionista.