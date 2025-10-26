El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Viajeros subiéndose a un autobús enfrente de la estación de tren del Norte, en Oviedo. Juan Carlos Román
Transportes en Asturias

Los expertos dan con la receta para impulsar el tren y el autobús en Asturias (y no es el precio)

Solo el 17% de los que van al HUCA usan el transporte público y menos del 40% de las playas tienen bus directo. Facilitar internet, horarios que concilien con las clases y vehículos adaptados para los hospitales mejoraría el resultado

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:54

Comenta

¿Cómo lograr que el ciudadano se apee del coche y use el transporte público? Alsa organizó ayer una jornada con diversos especialistas que arrojó ... una radiografía sobre cómo se mueven los asturianos, qué piden para subirse al autobús o al tren, y qué recetas ya están funcionando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

