Los expertos dan con la receta para impulsar el tren y el autobús en Asturias (y no es el precio)

¿Cómo lograr que el ciudadano se apee del coche y use el transporte público? Alsa organizó ayer una jornada con diversos especialistas que arrojó ... una radiografía sobre cómo se mueven los asturianos, qué piden para subirse al autobús o al tren, y qué recetas ya están funcionando.

Jorge Rodríguez, director técnico de Vectio, identificó una paradoja: «Asturias lidera en densidad de líneas y paradas en España, solo por detrás de Barcelona y Madrid, pero el sistema del transporte público solo capta el 11% de todos los movimientos». Hay 340.000 asturianos que van a diario a trabajar, y este es un segmento «monopolizado por el coche privado». Ahí es donde existe el mayor margen de mejora.

Los 130.000 estudiantes que se desplazan para llegar al aula suponen «la movilidad más estable y predecible», la más fácil de planificar. José Manuel Montes, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Oviedo, profundizó detectó que «la variable por la que muchos van en coche es porque no tienen frecuencias que concilien con sus horarios de clase».

Hay al año 13,6 millones de viajes para acudir al hospital o al centro de salud, una movilidad con déficits importantes: «El HUCA genera 32.500 viajes al día y solo el 17% se hacen en transporte público. Las zonas rurales no tienen una buena conexión con el HUCA y Cabueñes», subrayó el director técnico de Vectio. Cristina Ortega, gerente de Innovación y Mejora de Alsa, se puso al frente de un equipo que reclutó a 3.000 asturianos con los que formar un panel que permita conocer mejor sus gustos y reclamaciones. En lo tocante a la conexión con los centros sanitarios, detectó que «echan en falta información en tiempo real y accesibilidad del servicio. Igual que el autobús que va al aeropuerto está adaptado para maletas, los que van al hospital deberían tener accesibilidad», dijo.

Ampliar Alberto Cillero (Alsa), Juan Gómez (Transyt), Jorge Rodríguez (Vectio), José Manuel Montes (Universidad de Oviedo) y Cristina Ortega (Alsa) Damián Arienza

El informe de Vectio también ve potencial en ese aeropuerto que bate récords de viajeros. Con los datos de 2023 solo el 2% de quienes pasaban por la terminal lo hacían en autobús.

Desde esta consultora han logrado precisar que Parque Principado vive su hora punta los sábados a las seis de la tarde, «cuando tratan de acceder 6.000 personas, lo que pueden ser 3.000 coches. En domingo, con el centro comercial cerrado, a la misma hora son 1.500». De igual forma se analizó que el viernes del festival Boombastic «a las siete de la tarde había 5.000 personas tratando de acceder a Llanera, cuando un viernes normal son 1.500». Son datos que «permiten planificar modos de transporte más eficientes», dijo.

Otro tanto pasa con las playas. Los expertos de Vectio determinaron que en 2023 Rodiles fue el arenal que más viajes provocó (643.000), seguido de San Lorenzo (Gijón) y Salinas (Castrillón). «La red de transporte público ofrece conexiones regulares con menos del 40% de las playas más visitados, y en algunos casos son con menos de cinco frecuencias al día», explicó Rodríguez.

Juan Gómez, de la Universidad Politécnica, revisó más de 200 artículos científicos calibrando qué funciona y qué no. Sobre el precio destacó que «la demanda es inelástica. Hacer gratuito el transporte público no logra grandes cambios, solo que quien ya lo usaba viaje más. Lo que atrae a otra gente es mejorar la calidad y las frecuencias».

Al respecto, un análisis en París demostró que el tiempo de recorrido perdía un 12% de su importancia si a los viajeros se les ofrecía en el trayecto una buena conexión a internet.