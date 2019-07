Los expertos exigen que las unidades de valoración forense «midan el riesgo» Los colectivos de ayuda a las víctimas advierten de la importancia de esa evaluación y advierten que en Gijón los retrasos están demorando juicios CH. TUYA GIJÓN. Lunes, 29 julio 2019, 01:01

El 11 de febrero pasado, por resolución de la Consejería de Presidencia, el Principado creó en Asturias las primeras Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género. Conocidas en el argot judicial como UVFI, el ejecutivo de Javier Fernández decidía crearlas bajo el amparo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Con esa orden, el organismo creó dos equipos multidisciplinares, en Oviedo y Gijón, compuestos por una persona con titulación de medicina forense, que asume las competencias de coordinación, además de un profesional de Psicología y otro de Trabajo Social. Dos equipos para toda la región. De hecho, el de Oviedo debe analizar todos los casos de violencia de género que gestionen los partidos judiciales de Grado, Mieres, Lena, Langreo, Laviana, Avilés, Luarca, Castropol, Cangas del Narcea, Tineo además del propio Oviedo.

LAS CLAVES ¿Qué son? Unidades de Valoración Forense Integral Las forman médico forense, con cargo de coordinador, y profesionales de Psicología y Trabajo Social. ¿Dónde están? Dependen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y están abiertas en Oviedo y Gijón. Funciones Evaluar la situación de la víctima de maltrato, de sus hijos, las medidas civiles que necesita y el riesgo que corre. El informe debe estar en un mes.

En cuanto a la UVFI de Gijón, sus técnicos deben analizar los casos juzgados, además de en la ciudad, en Villaviciosa, Piloña, Siero, Cangas de Onís y Llanes.

Las funciones de ambos equipos son idénticas: valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las víctimas, así como decidir qué supone para los hijos de la víctima, si los hay, estar expuestos a esa violencia. Deben los técnicos, además, emitir un informe sobre los procedimientos civiles que afecten a las víctimas y, sobre todo, valorar la incidencia, la peligrosidad objetivo y el riesgo de reincidencia del agresor.

Sin embargo, expertos consultados por EL COMERCIO advierten que la clave de la UVFI es «que midan el riesgo en que se encuentra la víctima», algo que podía no estar siendo prioritario para los equipos, centrados en los informes previos a la celebración del juicio. Unos informes que la Fiscalía especializada en Violencia de Género siempre ha considerado «imprescindibles». Era Asturias una de las pocas regiones que no contaba con unidades de valoración, una pieza a la que obligaba desde 2004 la Ley de Integral de Violencia de Género.

Personal de baja

Sin embargo, su puesta en marcha aún no ha dado respuesta a todas las esperanzas puestas en ella. Los expertos ponen el acento en la necesidad de la valoración del riesgo y colectivos de ayuda a víctimas, como el que Paz Rodríguez dirige en Gijón, Carla Vive, confirman que «ahora mismo estamos sin esas valoraciones, porque la titular está de baja y quien lo lleva no es experto en violencia de género». Según explicó, no se cumple el plazo de un mes para entregar los informes, «lo que está retrasando juicios».