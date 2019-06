«Voy a explicavos como ye lo de pagar a autónomos» 04:54 Imágenes sacadas del vídeo que Poladura compartió en redes. / E. C. Juan Luis Poladura cree «ridículo tener que pagar por recoger mis manzanas» | El presidente de los cosecheros publica un vídeo en el que arranca 90 de sus pomares en protesta por los 859 euros que le reclama la Seguridad Social PABLO SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 13 junio 2019, 02:24

«Es ridículo que haya que pagar a autónomos por recoger manzana en tu terreno. Cosas como estas son las que provocan que el sector de la manzana se esté hundiendo». Juan Luis Poladura, presidente de la Asociación en Defensa de los Cosecheros cargó ayer contra las decisiones que, afirma, están rompiendo la marca Asturias y la cultura de la sidra. Lo hizo a través de un vídeo, muy compartido en redes sociales, y en el que se le ve arrancando hasta 90 de sus pomares. Una protesta que llega justo un día después de que la Seguridad Social le reclamase 859 euros por la cotización de cuatro meses como autónomo relativa al trabajo realizado para pañar sus manzanas (entre 2015 y 2017).

«Así que tengo que pagar a autónomos, ¿no? Voy a explicavos cómo ye lo de pagar a autónomos. ¿Pagar pa' qué? Pa cuatro fartones», vocifera, visiblemente contrariado, durante la grabación y mientras arranca pumares. «Nunca en España se vio algo así. Si atender mi finca es un trabajo también lo será ir a por setas o limpiar un prao. Es un despropósito», explicó más tarde a EL COMERCIO, desconcertado a cuenta de lo ocurrido. Poladura, que ya ha puesto el tema en manos de sus abogados, no logra entender el criterio bajo el que la administración decidió actuar de oficio para exigirle el pago de dicha cuota. «Según lo que me dicen el terreno ni siquiera cumple los requisitos mínimos para que se me pueda considerar autónomo. Es todo como sacado de una película de ciencia ficción», insiste.

Al considerar estar siendo fruto de una injusticia, el maliayo decidió cortar por lo sano y arrancar buena parte de los pumares que componen su terreno. «No tengo pensado pagar a autónomos. Arranco los pumares y punto. Y no pienso volver a plantarlos», asegura quien niega que el fondo del asunto se limite a una cuestión económica. «No es cuestión de pagar. Ese no es el problema. Lo que quiero es saber por qué estoy pagando. Recojo mis manzanas, no las de otro. Pongo el tractor, el gasoil, el trabajo... y encima tengo que pagar una cuota. ¿Con qué criterio hacen esos cálculos?», se queja.

Su intención es evidenciar una situación que «puede pasarles a otros». «Alguien tiene que decir algo y frenar este ridículo. Están destruyendo Asturias, parece que quieren quitar las manzanas, la sidra y todo lo que trae consigo», considera apuntando directamente a la administración. «Luego hablan mucho de fomentar la cultura sidrera, pero con este tipo de situaciones esto lleva camino de hundirse. No se hacen una idea del trabajo que supone esta actividad».