La Facultad de Turismo de Oviedo, abocada al cierre si no pone en marcha Gastronomía

Cuando la facultad de Olloniego cierre el presente curso en junio, no solo estará diciendo adiós a su última promoción de graduados en Turismo, sino que estará despidiendo a los estudiantes que le quedan. Los responsables de este centro adscrito a la Universidad de Oviedo acordaron hace tres años dejar de abrir matrículas para centrarse en un nuevo y ambicioso proyecto docente, que tenía por bandera un grado de Gastronomía. Su aprobación llegó el pasado junio, demasiado tarde, según la decana, para lograr el mínimo de matriculaciones necesario para estrenarlo el presente curso. Y si no logra sacar adelante este grado en un año, no habrá próximo curso. La Facultad de Turismo de Oviedo está abocada al cierre sin esta titulación.

Por eso, el equipo dirigido por Marián G. Rúa trabaja «sin tirar la toalla» para lograr implantar estos estudios el curso que viene, para cuya consecución ve básico lograr que sea un título oficial. De no sacar el grado adelante, «no tendré ánimo de seguir», advierte la decana. Mantiene un hilo de esperanza: «A un año vista, se pueden hacer muchas cosas».

La decana reconoce que sería «insensata y malísima gestora» si no le preocupara el futuro de la facultad, pero confía en «tener los mimbres necesarios para construir un buen cesto». Asegura poner la mano en el fuego porque los alumnos que están cursando Turismo en el centro acabarán su titulación en Olloniego y adelanta estar trabajando con la Universidad Iberoamericana de México en un curso piloto de formación en sala del que se encargan del contenido.

El equipo dispondrá de tiempo para promocionar el título dentro y fuera del Principado y para «madurar» todo lo relacionado con la concesión de becas a los alumnos, las cuales reducirán hasta en 3.500 euros cada curso de los cuatro de que consta el grado. El precio es uno de los asuntos sobre los que van a reflexionar los responsables, aunque la decana defiende que hablan de unos estudios de por sí caros porque requieren instalaciones y material perecedero y que el fijado es el precio de mercado y recuerda que lo público no es sinónimo de gratuito. Además, asegura que ante la previsión de pocos alumnos, el fondo para becas aportado por las cámaras de Comercio de Oviedo, Avilés y Gijón, Otea, ALSA, Grupo El Gaitero, Inversiones Turísticas del Oriente, Caja Rural de Asturias, SabadellHerrero y Liberbank iba a alcanzar para todos los matriculados, que podrían pagar los 5.000 euros mes a mes o en un único plazo.

La otra cuestión a trabajar tiene que ver con el reconocimiento del título como oficial de la Universidad, en lugar de tratarse de uno propio. El rector, Santiago García Granda, cree que no es posible en las actuales circunstancias. Al menos, no en solitario. «Salvo que el Principado tenga algún plan para lanzar el grado, nosotros no tenemos recursos para ponerlo en marcha ahora mismo», aseguró ayer en Mieres.

Pero en el Principado no están por la labor. Fuentes de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, advirtieron de que «no se ha dado ninguna circunstancia nueva que nos haga cambiar la decisión adoptada el pasado año». Es decir, que el Gobierno regional no lo respalda. Aún así, en la Universidad no tiran la toalla. «Seguiremos luchando, pero no es algo inmediato», dijo el rector. Eso sí, Granda sigue creyendo en la necesidad de esos estudios: «Debería implantarse en Asturias por nuestras características, por el atractivo turístico que pretendemos que nuestra comunidad tenga. Necesitamos profesionales en esa rama».

García Granda reconoció que los promotores ya le habían advertido de que «las expectativas no eran muy buenas», pese a que «los apoyos que tenía por parte del empresariado, la organización y la planificación parecían las adecuadas». Granda tiene ya concertada una entrevista la próxima semana con la decana para tratar «qué medidas tomamos y cómo planificamos y reorientamos, ya que el centro se queda sin contenido». Porque además de Gastronomía, tampoco han salido adelante el grado en Gestión y Administración Hotelera ni el máster en Gestión y Uso Turístico del Patrimonio Industrial.

Aumentar el presupuesto

Precisamente ayer, estaba ya prevista una reunión entre el rector y el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, encuentro al que acudió, a su inicio, Faustino Blanco, secretario general en el Ministerio de Sanidad. El rector puso sobre la mesa varios temas relacionados con los recursos humanos. «Ver cómo podríamos fichar algunos investigadores relevantes para la Universidad» fue uno de ellos. También, el abordar posibles convocatorias que faciliten «la incorporación de investigadores a la empresa». Asimismo planteó la posibilidad de 'copiar' los sistemas de contratación de investigadores que tienen comunidades como el País Vasco y Cataluña.

Buena parte de las propuestas pasan por aumentar el presupuesto de la institución académica. «Nosotros pensamos que debe aumentar», dijo el rector. El consejero se mostró dispuesto a estudiar los planteamientos de la Universidad. García Granda pidió al Principado «relajar» la aplicación de los planes económico-finacieros y las restricciones al gasto que tiene la institución. Y se planteó la posibilidad de crear una comisión con la presencia del consejero, el rector y una representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para «reunirnos periódicamente para tratar los temas en los que creemos que debemos colaborar y son clave para Asturias».