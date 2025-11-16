Fallece al despeñarse en Gradura, Teverga

E. C. Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:25 | Actualizado 16:31h. Compartir

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13:04 horas. En la llamada se explicó que mientras estaba escalando había visto a una persona despeñada. Había caído, pendiente abajo, unos 300-400 metros. De inmediato se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y a los bomberos con base en el parque de Proaza, que se trasladaron con el furgón multisocorro.

Una vez en la zona, se procedió a la atención del varón accidentado. Se le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) y se le inmovilizó para su extracción del lugar, en camilla con la médica-rescatadora, mediante una operación de grúa con la que se les izó hasta la aeoronave medicalizada para su evacuación al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Fue durante el traslado cuando el varón resultó fallecido. El helicóptero tomó tierra en la zona de la depuradora de Entrago, donde esperaron a la llegada de la Guardia Civil que se ha hecho cargo del cuerpo sin vida del varón.