Fallece un sexagenario al caer de su patinete en la bajada a Torimbia, en Llanes El cuerpo sin vida, cubierto junto al patinete con el que se desplazaba hacia Torimbia. / RTPA Ramón B., emigrante retornado de Suiza, sufrió un golpe en la cabeza al impactar contra la escalera de una vivienda en un tramo curvo GLORIA POMARADA LLANES. Domingo, 9 septiembre 2018, 03:39

El desplazamiento en patinete de un sexagenario acabó en tragedia la pasada tarde en el concejo de Llanes. El accidente mortal se produjo en torno a las seis y media de la tarde, cuando el hombre, Ramón B., circulaba en el vehículo de dos ruedas en dirección a la playa de Torimbia, en las inmediaciones del núcleo de Niembro. La vía del siniestro presenta una fuerte pendiente y, según fuentes de la Policía Local de Llanes, el hombre habría perdido el control, por lo que acabó impactando contra las escaleras de una vivienda aledaña al camino.

En la caída, Ramón B. sufrió un fuerte golpe en la cabeza y cuando en el lugar del siniestro se presentaron los servicios sanitarios nada pudieron hacer por su vida. Se da la circunstancia, indicaron las mismas fuentes policiales, de que el pavimento se encontraba mojado a causa de la lluvia caída durante la tarde en la comarca oriental.

En un primer momento los agentes de la Policía Local que se personaron en la zona no pudieron identificar al hombre, que no llevaba encima ningún documento. Tampoco era conocido por los vecinos de la zona y en su teléfono móvil no existían contactos de referencia. Una vez efectuado el levantamiento del cadáver, éste fue trasladado por los servicios funerarios de Llanes. Avanzada la tarde las pesquisas de los agentes de la Policía Local -cuerpo que se hizo cargo de la investigación del accidente- lograban esclarecer la identidad del fallecido, residente en el pueblo de Posada y con una edad superior a los sesenta años, indicaron.

Regresó hace un año

En la localidad pronto se difundió la noticia del fallecimiento de Ramón, retornado al pueblo hace poco más de un año después de residir durante décadas en Suiza, adonde había emigrado de joven, explicaron fuentes vecinales a EL COMERCIO. A pesar de haber pasado la mayor parte de su vida en el extranjero, tanto la víctima como su familia son muy conocidas en la zona, donde regentaban negocios.

Los vecinos indicaron, además, que el fallecido había adquirido el patinete recientemente. «Acababa de estrenarlo», lamentaron las mismas fuentes.