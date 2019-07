La trágica muerte de Héctor Fernández conmociona a Tapia Carretera, en dirección a Las Murias, en la que se produjo el accidente. Sobre la imagen, la foto de Héctor Fernández / D. S. F. El joven de 36 años era un gran aficionado a la equitación. Hacía una ruta con dos amigos cuando se produjo el accidente DAVID SUÁREZ FUENTE TAPIA DE CASARIEGO. Martes, 2 julio 2019, 02:02

Tenía 36 años y encontró la muerte practicando una de sus aficiones. Héctor Fernández Fernández fallecía ayer tras no poder superar las heridas que le provocó una caída de su caballo, cuando realizaba una ruta con unos amigos en su concejo natal, Tapia de Casariego, el sábado. Familiares, vecinos y amigos lloraban ayer la muerte de Héctor, quien había quedado ingresado en el HUCA. Y trataban de dar consuelo a sus allegados. Hace diecisiete años la tragedia golpeaba a esta familia, de Casa Relayo, en Valle de San Agustín. Una hermana de Héctor fallecía en un accidente de tráfico que conmocionó a la región; el vehículo en el que viajaba se precipitó por un acantilado en Salave en agosto de 2002. La joven, María, tenía 17 años y fue una de las tres personas que murieron en aquel accidente. Ayer, en Tapia se lloraba a Héctor Fernández con el recuerdo de María haciendo aún, si cabe, mayor la pena.

Héctor Fernández, que deja viuda y dos hijos, había salido a caballo con otros dos amigos. Los tres iban a las fiestas de San Pedro en La Candaosa, también en Tapia de Casariego, cuando a su paso por la localidad de La Veguina se produjo el incidente que le costaría la vida. Fernández iba en el centro de la comitiva. El caballo resbaló y Héctor acabó en el suelo. A pesar de que llevaba el casco puesto, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, del que no logró recuperarse. Fue trasladado al HUCA, donde fue intervenido. La caída tuvo lugar en la localidad de La Veguina, en la carretera local que une la localidad con Sueiro pasando por Las Murias y El Carballo. «El casco quedó intacto», aseguraron algunos testigos, conmocionados por lo sucedido al tiempo que precisaban que Héctor siempre se protegía para montar a caballo. «Aún no me lo explicó», lamentaba otra persona, quien recordaba que junto con otros amigos era participante habitual de las tradicionales carreras de cintas, que él mismo organizaba.

«Siempre estaba preocupado por los demás», destacaba otro de sus amigos, que hacía hincapié en cómo Héctor fue una de las personas que luchó por la reparación de la carretera TC-5, llegando a reunirse en el Principado, de la mano de la actual alcaldesa, entonces en la oposición como portavoz socialista, Ana María Vigón. Presidía la Asociación de Vecinos Valle de San Agustín y organizaba las fiestas de la localidad.

Donante de órganos

Su preocupación por los demás se dejó notar también en sus últimas voluntades. Héctor Fernández era donante y sus órganos fueron recuperados en el HUCA para trasplantes. El Principado fue el pasado año la tercera comunidad autónoma del país en cuanto a la donación de órganos. En total fueron 68 las familias que autorizaron la donación de los órganos. El funeral está previsto para mañana a las 16 horas en la iglesia de Valle de San Agustín.