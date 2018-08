«Falta educación y conocimiento, pero no siempre la culpa la tiene el automovilista» Las agresiones verbales vividas en Siero son «una anécdota» o un «ejemplo de lo que empezamos ya a vivir», valoran los aficionados a la bicicleta R. MUÑIZ GIJÓN. Martes, 14 agosto 2018, 03:46

Tres exaltados se bajan del coche y uno de ellos se dirige despectivamente hacia los ciclistas mientras otro le contiene. Mantienen la mirada retadora. Es lo que se observa en el vídeo sobre un supuesto incidente entre conductores y ciclistas sucedido en El Berrón. La escena, ¿es una excepción o un síntoma? Hay división de opiniones entre los aficionados al pedaleo. «No conozco ningún otro caso así, la tensión es la habitual», indica José Antonio Díaz, presidente de la Federación del Principado al que en el circuito se le conoce como 'Walker'. El histórico Chechu Rubiera en cambio considera que «los enfrentamientos verbales son habituales, a diario, pero depende del extremo al que lo lleves». Cuando el ciclista protesta al pasarle un coche cerca, haciendo aspavientos de reprobación «hay quien te pide disculpas y otros lo llevan peor».

«Falta educación y conocimiento, porque al final esto lo que demuestra es la conciencia que tienes y el respeto por la vida ajena que sientes», aprecia el ganador de dos etapas del Giro de Italia. «Ojo, que no siempre la culpa la tiene el conductor del coche», matiza 'Walker'. «Tenemos la obligación de ir en hilera de dos, y a veces la gente avanza en pelotón más amontonada; además no podemos saltarnos el semáforo en rojo, ni cruzar el paso de cebra subidos a la bicicleta», recuerda el presidente de la Federación. «Yo siempre lo repito, si queremos que nos respeten tenemos nosotros también que respetar; esto hay compañeros que lo entienden mejor y otros peor», abunda.

'Walker' entiende que la concienciación avanza entre los automovilistas, que «ahora se toman más precauciones que antes a la hora de hacer adelantamientos». Rubiera, que no perdona una semana sin coger la bicicleta, destaca que queda sin embargo mucho automovilista al que reconvenir. «La semana pasada en la carretera de Pola de Siero, donde hay mucho 'fitipaldi', me pasó uno muy cerca, a unos 20 o 30 centímetros, en vez del metro y medio reglamentario. Levanté la mano en señal de protesta y el tipo sacó la suya por la ventanilla y me hizo una peineta», indica.

Entre los problemas propios de la red asturiana ambos señalan a los arcenes, invadidos últimamente por la maleza. «Es muy peligroso, te obliga a ir por el medio, lo que en carreteras estrechas es un riesgo», advierte Chechu Rubiera.