«No hace falta ir lejos para ver cosas bonitas»

Luis Fernández-Vega elige la casa familiar de Ceceda como su «lugar especial» | El presidente de la Fundación Princesa de Asturias tiene en Nava un espacio privilegiado de nostalgia y disfrute
El oftalmólogo M. F. ANTUÑA
Domingo, 21 abril 2019

Cuando el abuelo Luis llegaba a Ceceda se quitaba la corbata y se la ponía de cinturón. Ese gesto significaba vacaciones, descanso, familia. Era sinónimo instantáneo de una legión de críos enredando en torno a la casa familiar, haciendo excursiones, cayéndose, descalabrándose y levantándose, jugando y riendo. Para Luis Fernández-Vega Sanz, cuarta generación de oftalmólogos, Ceceda es el barullo de los primos, los recuerdos de sus padres, y es también un resumen casi perfecto de la belleza de Asturias. «Pasé mi infancia y mi juventud aquí. Nos reuníamos hasta sesenta personas, nos organizábamos a golpe de campana. A la una y media comíamos los niños y a las dos, los mayores», rememora ahora, con el abuelo presidiendo la mesa aún en la mente, con ese recuerdo del disfrute despreocupado y absolutamente feliz de la niñez muy vivo.

Esa finca de los Vega en el concejo de Nava mira a Peñamayor y también al pasado, a la nostalgia, a momentos felices, a bodas, bautizos y comuniones, a un tonel de sidra convertido en oficina, a esas fiestas de verano, a reuniones de amigos, a no conocer a quien está al lado porque allí todos son bienvenidos.

«Daba igual que comiesen 28 que 32. A veces, de pronto aparecía uno por ahí que no sabías quién era», ríe hoy, cuando la casa ya no está tan viva como antaño, pero sigue regalando vistas apabullantes. «Vengo menos, pero sigue siendo un lugar especial», anota el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, un hombre que ha tenido otros muchos más espacios vitales.

Empezando por Oviedo, donde nació en 1952 y donde estudió hasta tomar rumbo a Madrid, a la Universidad Autónoma, y a aquel colegió mayor en el que entró como estudiante de Medicina y salió como catedrático, pero todos sus caminos conducen a Asturias. «No hace falta ir lejos para ver cosas bonitas», afirma, y habla del Cares, de los Picos de Europa, del disfrute de la naturaleza. «A mí me gusta pasear, leer, escuchar música y pescar, porque con la pesca se cultiva la virtud de la paciencia y pocas cosas más bonitas hay que ver amanecer en el Cares a las seis de la mañana con Peñamellera al fondo».

Tiene una mirada particular y global este hombre que ha hecho de la visión de otros una misión vital. La medicina le llegó por vía genética. A pesar de que tuvo un arrebato que le duró seis meses en los que quiso ser economista, al final se impuso la vocación: «Me gusta trabajar, ver pacientes, hacer cirugías, presentar publicaciones», dice. No se olvida de la docencia, del gusto por enseñar, pero hay una emoción mayúscula en dar luz a los ojos: «El momento más gratificante es cuando una persona con una dificultad de visión extraordinaria consigue recuperarla, eso no se paga con nada». Más hermoso aún es ese pequeño milagro si se produce en lugares donde las necesidades son más acuciantes. El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega viaja cada año a Camboya para echar un cable y él ha estado allí en tres ocasiones, colaborando en los proyectos de Kike Figaredo. «Te cambia la visión del mundo. Recuerdo que tratamos a una niña muy pequeñita que veía muy poco y la ayudamos con algo tan insignificante como unas gafas. Estaba tan contenta...».

No es de lágrima fácil Luis Fernández-Vega, por mucho que en la vida haya tenido que entornar los párpados para no ver. «¿Lo más feo que han visto mis ojos? No poder ayudar a un paciente es muy desagradable», apunta. Y luego viaja a Ruanda, treinta años atrás, viendo pueblos enteros prácticamente muertos por inanición.

Pero los ojos son, por encima de todo, fuente inagotable de belleza: «¿Lo más bonito? Mi mujer, Vicky». Confirma Fernández-Vega desde el punto de vista estrictamente médico que ojos que no ven corazón que no siente, que la vista es el acceso a toneladas de información crucial para el ser humano.

Pero importa todo lo demás, también el oído para este melómano habitual de la ópera que no se perderá el concierto de Bob Dylan, que disfrutó como un loco de la última visita a Asturias de Bruce Springsteen y que tiene un lugar pendiente en el mundo: Australia. Irá en un par de años.