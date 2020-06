«Nos falta personal para evitar aglomeraciones en los juzgados» El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro. / ÁLEX PIÑA «Necesitamos hidrogel, mamparas y control de accesos. El Principado no debe escatimar el gasto para cumplir las medidas sanitarias» | Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia RAMÓN MUÑIZ oviedo. Viernes, 12 junio 2020, 01:51

Magistrados, funcionarios y abogados vuelven a los juzgados con trabajo atrasado y la certeza de que la falta de medios que ya sufrían complica responder rápido a todo el que tiene una denuncia, reclamación y pleito pendiente. De ello se duele Jesús María Chamorro, (Oviedo, 1964), cuando está a punto de cumplir su primer semestre como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). «Quiero empezar transmitiendo mi pésame a los familiares de los fallecidos», solicita.

-¿Recuerda los primeros días?

-Había mucha incertidumbre. No sabíamos lo que se nos venía encima, pero actuamos rápido. Fuimos de los primeros en suspender las actuaciones no urgentes.

-¿Se garantizaron todos los derechos de los ciudadanos?

-Sí, y con mucha dificultad. En marzo y abril los medios de protección eran muy escasos. Faltaron mascarillas, guantes, no había mamparas...

-¿Lo tiene todo ya?

-Quedan pasos que dar. Aquí en el TSJA hoy han puesto las primeras mamparas, pero tenemos un problema importante con los aforos porque hay causas en las que puedes tener 14 o 15 partes.

-¿Cómo lo harán?

-El Principado dice que donde no se pueda mantener la distancia de metro y medio el uso de mascarilla basta. Lo hemos mandando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que nos aclare si con eso vale.

-Le veo con dudas.

-No somos expertos sanitarios y la competencia para señalar la tiene el juez en exclusiva así que lo que está pasando es que ahora señalan juicios con solo dos partes, dos abogados, y dejan para más adelante los demás. Tenemos tres juicios con jurado pendientes, eso supone tener a once personas sentadas juntas, y no los vamos a señalar de momento.

-¿Qué recursos sanitarios necesita y no encuentra?

-Necesitamos mamparas en algunos sitios, hidrogel y control en los accesos. El Principado hizo un esfuerzo contratando vigilantes en juzgados como Castropol o Cangas del Narcea, pero el control en Oviedo, Gijón y Avilés es insuficiente. Nos falta personal si no queremos colas y aglomeraciones en los accesos a los Palacios de Justicia.

-Visitó el lunes los juzgados de Avilés y Gijón. ¿Cómo están?

-Hay salas de vista con condiciones que no son óptimas, donde los abogados para mantener la distancia tienen que estar debajo del estrado arrimados a una mesa sin sitio para las piernas. Vi colas en el acceso a Gijón, las pantallas que muestran los juicios son pequeñas e incentivan que la gente se agolpe. El Principado tiene que hacer un esfuerzo y no escatimar gasto para cumplir las medidas sanitarias que él mismo está patrocinando.

-¿Hay colapso en los juzgados?

-Hay un cierto retraso, pero los jueces no han estado parados y partimos de unas tasas de resolución de las mejores del país. Hemos tenido ya huelgas de funcionarios de dos meses y logramos sacar adelante el trabajo.

-¿Espera terminar el año al día?

-Sí con lo que tenemos ahora. Lo que pasa es que hay una litigiosidad ligada a la pandemia, en la economía en forma de ERTE y recursos a las sanciones, que creo que no veremos hasta septiembre. Le he dicho a la viceconsejera que quizás entonces necesitemos planes de choque en determinados juzgados, pero ahora es pronto para saber si harán falta.

-Temiendo el colapso, el CGPJ lanzó una batería de propuestas para agilizar la Justicia. ¿Cuál ve más urgentes?

-La Justicia tiene problemas y eso requiere de reflexión y consensos. Aprovechar la situación para darle una vuelta a la Justicia no sería adecuado, pero desde luego para agilizar necesitamos nuevas tecnologías con certezas de su funcionamiento.

-¿Ahora no las tiene?

-No. Ahora he hecho videoconferencias y el sistema del despacho se caía, así que tuve que usar mi móvil. Se nos ha caído Lexnet y respecto al expediente digital...

-¿Lo tienen realmente?

-No. Se está generando una expectativa en la ciudadanía que no es cierta. Se está implantando en los ordenadores pero exige de una formación personalizada para saber usarlo que no se está dando. Además no tienes un índice donde encontrar las cosas.

-¿Siguen atados al papel?

-Sí, ahora es lo más eficaz.

-El CGPJ hablaba de juicios telemáticos. Aunque tuvieran medios, ¿los ve?

-Ayudan, pero el juez necesita ver al testigo, su reacción y verificar que nadie le da órdenes.

-¿Hay investigaciones penales por la gestión de la pandemia?

-Por ahora y hasta donde sé, no.

-Sus homólogos de Castilla y León y Castilla-La Mancha dieron instrucciones al registro para controlar las muertes por la COVID.

-Entiendo que es competencia del ministerio. Hay quince presidentes que no hicimos eso.

-Se avecina una crisis. ¿Renunciará a la unificación de sedes en Oviedo?

-No es la medida estrella, pero no renuncio porque creo que además, con ella, la administración ahorrará dinero.