Los médicos advierten de que la falta de tiempo les dificulta detectar «las conductas suicidas» Profesionales de Primaria piden involucrar al servicio de Medicina del Trabajo en la vigilancia de este problema e iniciar la prevención en el colegio ELENA RODRÍGUEZ OVIEDO. Sábado, 6 octubre 2018, 04:01

Atienden a más de cuarenta pacientes en seis horas, con una media de seis minutos por consulta. Con esta ratio, los médicos de Primaria reconocen que les «falta tiempo de escucha» para atender trastornos psiquiátricos que puedan acabar en tentativa de suicidio. «Nadie viene y dice: 'Doctor, me quiero suicidar'. La cantidad de manifestaciones para suicidas que podemos recibir en la consulta es muy variable y atender ese tipo de cuestiones requiere un tiempo más largo de escucha que una bronquitis o una infección de orina. En definitiva, hay que estar muy atento y no es nada fácil».

De esta forma explicaba ayer el médico de emergencias José Enrique González una de las principales debilidades del sistema sanitario en la detección precoz de las conductas suicidas. Lo expuso en la jornada organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias sobre la intervención psicológica en este tipo de crisis. Con 133 suicidios en Asturias por año y teniendo la segunda tasa de muertes voluntarias de España, el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública de primer orden. El principal recurso del que disponen los facultativos es un protocolo presentado este mismo año y que, según explicó, «se pone en marcha, pero cuando ha habido tentativa de suicidio». Los sanitarios echan en falta más medidas. Una de ellas es la implicación del servicio de Medicina del Trabajo. «Una de sus funciones es la vigilancia de la salud colectiva. Los jóvenes entre los 18 y 25 años son los de mayor tendencia a quitarse la vida, pero en esa franja «no acuden al centro de salud; en edad laboral son vigilados por este servicio y su equipo sanitario tiene que saber qué esta ocurriendo con la población a la que protege. Si es reincidente en absentismo por enfermedad, por accidente, por expedientes sancionadores, por despido... Tal vez sean indicadores de conductas parasuicidas».

El médico José Enrique González, la periodista Bárbara Alonso, la psicóloga de la Guardia Civil Olga Torralbo, la policía nacional Verónica Fernández, la psicóloga Mar de Manuel y Efrén Díaz, técnico en emergencias. / ÁLEX PIÑA

Este experto -que aboga por iniciar la prevención en los colegios- detecta otro vacío: el que hay cuando el paciente ha intentado suicidarse y sale del hospital. «Bien porque tome conciencia de su tentativa, se sienta avergonzado o porque rehúye la atención, la vuelta al centro de salud no tiene lugar. Así, no tiene ningún profesional que le sepa gestionar ese proceso». Los expertos destacaron la importancia de que haya psicólogos en la intervención de tentativas de suicidio. Para los efectivos que participan (que no son psicólogos) el Grupo de Intervención de Emergencias del Colegio ha elaborado una guía .