La falta de unanimidad impedirá una declaración de la Junta para el 8-M

D. F. Oviedo. Martes, 3 de marzo 2020, 01:31 | Actualizado 07:42h.

El pasado 25 de noviembre se rompió la tradicional unidad política en Asturias contra la violencia de género. Por primera vez, la Junta General del Principado no aprobó una declaración institucional en apoyo a las víctimas y de repulsa contra la violencia machista, coincidiendo con la celebración del Día Internacional, al desmarcarse Vox del texto pactado por los grupos en la Cámara. Ahora, a las puertas de la celebración del Día Internacional de la Mujer -es el 8 de marzo-, la historia vuelve a repetirse. El Parlamento asturiano no aprobará una declaración, al desmarcarse Vox de la propuesta que el PSOE ha remitido a los grupos. De esta forma, y como ocurrió el 25-N, no habrá la unanimidad necesaria para sacar adelante estos posicionamientos institucionales.

El pasado viernes, la portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, envió al resto de partidos un texto sobre el que negociar una declaración institucional para ser aprobada por la Junta esta semana. Sin embargo, la decisión de Vox de desmarcarse de esta negociación y presentar una propuesta alternativa impedirá cerrar un texto conjunto.

La formación de derechas ha decidido presentar su propio texto como contraposición al «sesgado e insuficiente» que a su juicio proponen el resto de partidos. Vox afirma que el próximo domingo «es un día para agradecer a todos los españoles que han luchado por alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero asistimos a una instrumentalización de la mujer y una manipulación de la realidad desde ciertos partidos».

Desde esta formación se insiste en que apoyar la declaración presentada por el PSOE «implicaría asumir el concepto de violencia de género que contraviene el planteamiento de Vox». Por ello, el grupo parlamentario ha registrado una propuesta de declaración institucional alternativa.

En ella acusa a los partidos de izquierda y colectivos feministas de «convertir a las mujeres en consigna política, colectivizarlas y presentar un falso panorama de opresión del hombre hacia la mujer». En el texto, Vox pide investigar la posible explotación sexual de menores en centros tutelados de Mallorca y acusa al «feminismo radical» de dividir a la sociedad «entre abusadores y víctimas, hombre y mujer» y de «imponer su visión del mundo a toda la sociedad».

Como ya ocurriera el 25-N, esta ausencia de unanimidad entre partidos impedirá una declaración institucional. En aquella ocasión, Vox no apoyó el texto pactado por el resto de grupo con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género e impidió sacar adelante el texto. Los grupos convocaron un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, al que acudió Vox, aunque sus diputados no se colocaron con el resto de parlamentarios y autoridades.