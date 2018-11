La falta de vuelos merma la participación en el FICX

«La desaparición de vuelos en el aeropuerto de Asturias no nos está beneficiendo demasiado. Ha habido algún cineasta que no quiere viajar. Al desaparecer vuelos directos, se generan conexiones largas y hay quienes no quieren». El Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) es uno de los damnificados por la pérdida de vuelos de la terminal regional.

Su director, Alejandro Díaz Castaño, confirmó los problemas para contar con invitados este año. «En general se ha podido vadear muy bien, buscando alternativas», explicó. Asegura que «al hablar con la gente, la mayoría lo ha entendido. Hay más invitados que el año pasado, hay cien encuentros con el público, el pasado fueron ochenta, o sea que la mayoría de las proyecciones tienen a alguien del equipo presentando la película.

No obstante, apunta el director del FICX, «hoy en día el cine de autor circula, hay muchos canales para verlo y hay que marcar la diferencia teniendo aquí la gente». En su opinión, «la apuesta por el cine español de estreno ayuda, porque siempre es más sencillo que vengan a presentar. Siempre es más fácil que vengan invitados de España y de Europa, ya que con el coste de un invitado interoceánico podemos cubrir tres europeos».