Farmacias asturianas se alían para hacer frente a la venta de fármacos en internet Se suman al proyecto Luda Farma, una aplicación con la que se trata de atajar también los problemas de desabastecimiento L. MAYORDOMO GIJÓN. Martes, 7 mayo 2019, 02:49

El proyecto empresarial nació en 2018, se está extendiendo por todo el país y ahora llega a Asturias. La iniciativa, bautizada como Luda Farma, tiene como objetivo hacer frente a plataformas de venta de medicamentos por internet, como puede ser Amazon, y, al mismo tiempo, atajar el desabastecimiento de determinados fármacos, un problema cada vez más frecuente. A través de una aplicación que el usuario puede descargarse en dispositivos móviles, se puede localizar en tiempo real la farmacia más cercana en la que está disponible el medicamento que busca.

La herramienta ya conecta a más de ochocientas oficinas de farmacia de toda España. La intención de sus promotores es cerrar este año con tres mil puntos conectados. Uno de los dos padres de la idea, Luis Martín, presentará mañana el proyecto en la región junto al presidente de la Asociación de Empresarios de Farmacia de Asturias (Aefas). Lo hará a las dos de la tarde en la sede de la Federación de Empresarios de Asturias (Fade) en Oviedo y por la tarde, a las 20 horas, en el hotel Tryp de Gijón.

En una entrevista concedida a la agencia Efe, el otro socio de Luda Farma, Daniel de Carvajal, explicaba que, con esta herramienta las farmacias ven aumentar su facturación «ya que consiguen ventas del mundo 'on line' además de las que llevan a cabo en el 'off line'. Además, si no disponen del medicamento que solicita un paciente, pueden derivarlo a la farmacia más cercana que disponga del mismo y llevarse un porcentaje de esa venta, dando al mismo tiempo una buena atención al cliente».