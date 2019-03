«El feminismo contribuyó a diluir la división de roles sociales entre hombres y mujeres» La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se declara feminista y defiende que «los cuidados no son inherentes a las mujeres» AGENCIAS MADRID. Martes, 5 marzo 2019, 03:57

«El movimiento feminista ha contribuido a diluir y eliminar los muros que contenían la división de roles sociales entre hombres y mujeres», aseguró ayer la ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo, durante una entrevista con la agencia Efe con motivo del 8-M en la que se declaró «por supuesto, feminista».

«Entendiendo el feminismo como igualdad entre hombres y mujeres y todo el movimiento que surge para lograr esa igualdad plena, por supuesto, me considero feminista». Además, añadió, «soy socialista porque el socialismo no se entiende sin esa igualdad radical». «Esa es mi concepción: la igualdad radical entre hombres y mujeres. Por tanto, sí, soy feminista, y sí, soy socialista», declaró. Aseguró también que ambas convicciones, su conciencia política y social, discurrieron paralelas al propio desarrollo de su personalidad. Carcedo, hija de un minero socialista y un ama de casa, entró en contacto con el PSOE en su etapa de bachillerato y se afilió a las Juventudes Socialistas cuando estudiaba Medicina en Oviedo, profesión que ejerció como médico de Atención Primaria y desde la que saltó a la política.

Preguntada acerca de si el feminismo la había ayudado de alguna forma, Carcedo se describió como perteneciente a una generación «donde la división de roles estaba muy consolidada, incluso en las orientaciones profesionales y en los destinos más vitales». El de la mujer, aseguró, «era ser ama de casa». En ese sentido, a su juicio el movimiento feminista «permitió a las mujeres dedicarse a actividades profesionales rompedoras con el entorno o con el destino impuesto por los roles».

Corresponsabilidad

Aunque personalmente no ha sufrido ningún obstáculo por ser mujer - «no he tenido impedimentos ni para ejercer mi profesión, que me ilusionó desde muy pequeña, ni en el ámbito político. Soy la responsable de un ministerio, soy ministra», razonó-, sí reconoció que «colectivamente, las mujeres tenemos muchas más dificultades para acceder, «muchas veces por la autoobligación que nos imponemos ante la falta de corresponsabilidad y que nos resta mucha energía y mucho tiempo y que nos exige mayor esfuerzo para lograr las metas».

Es por ello que aseguró que para caminar hacia la igualdad son imprescindibles «una corresponsabilidad plena que nos permita liberarnos de todas esas tareas que de forma inconsciente vas asumiendo» y «liberarnos de ese autoconvencimiento de que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad asumir determinadas tareas relacionadas con el bienestar del entorno familiar y personal».