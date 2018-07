Las feministas alertan de que el Código Penal «no resuelve la violencia machista» Mientras otras entidades aplauden la idea del Gobierno de convertir en agresión toda relación no consentida, la plataforma pide «un debate previo» CHELO TUYA GIJÓN. Jueves, 12 julio 2018, 03:24

«Nos falta debate, pero sí creemos que el uso del Código Penal para resolver un asunto más profundo y estructural no resuelve nada. Está más que demostrado y avalado incluso científicamente que una mayor intervención o endurecimiento del derecho penal no resulta efectivo como medida preventiva». La Plataforma Feminista d'Asturies pidió ayer «un debate» ante la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez de convertir en agresión toda relación sexual que no obtenga un consentimiento expreso.

Fue la vicepresidenta Carmen Calvo la que anteayer, en la Comisión de Igualdad del Congreso , anunció que España seguirá los pasos de Suecia, que ya lo aprobó, y de Alemania, que está en ello. El Código Penal de ambos países dejan claro que cuando una mujer no dice sí es no.

Una propuesta que debe ser aún ser sometida al escrutinio de los expertos y a la que la Plataforma Feminista d'Asturies ve «un tanto paternalista», por lo que insiste en conocer «cómo se definen los elementos del tipo penal», ya que creen que el cambio legal «no nos parece una panacea».

Para la portavoz de la entidad, Eva Irazu, «seguimos pensando que las soluciones vienen por otros cauces. Si se aplicara la perspectiva de género no haría falta llegar a regular hasta la mayor nimiedad. En realidad se trata de cuestiones bastante obvias si se las enfoca del modo adecuado. No se recurre a regular el que una persona diga 'no' cuando le roban el bolso o la cartera, por ejemplo, para que quede clara la intencionalidad y el delito. Ese tipo de manifestaciones a favor o en contra se le pidan a las mujeres para cuestiones que sólo le atañen a ellas por su razón de género».

«Un paso adelante»

Mientrasla Plataforma Feminista d'Asturies pide un debate, otras entidades, como Mujeres Progresistas y la Asociación de Mujeres Divorciadas y Separadas de Asturias sí aplauden la medida. Para la presidenta de la última, Jessica Castaño, «es una muy buena noticia que consigue que España, que siempre fue pionera en temas de igualdad, no se quede atrás como venía pasando».

Cree que se trata de «responder a lo que pedía la calle» y que «se hará, en parte, gracias a tener una ministra de Igualdad, para la que la feminismo no es una etiqueta».

Por su parte, Blanca Aranda, presidenta de Mujeres Progresistas, ve «un paso adelante». En su opinión, se trata de una medida «necesaria. Ya hemos visto que los tribunales no nos creen, así que les vamos a dar herramientas para que no tengan dudas». Hasta ahora, dijo, «la carga de la prueba siempre queda en la credibilidad de la mujer» y anunció que «vendrán más medidas».