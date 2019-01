Las feministas asturianas plantan cara a Vox: «Ni un paso atrás» Las asociaciones feminists, en la lectura del manifiesto en Gijón. Se suman a la iniciativa llevada a cabo en toda España por un centenar de organizaciones. Hoy se ha materializado en un comunicado en contra de la derogación de la Ley contra la Violencia de Género exigida por el partido de Santiago Abascal ELCOMERCIO.ES Miércoles, 9 enero 2019, 14:35

Una amplia representación de las asociaciones feministas asturianas han decidido plantar cara a las iniciativas políticas de Vox. Se suman así a la iniciativa llevada a cabo a nivel nacional por más de un centenar de organizaciones en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres anuncian un «largo historial» de «movilizaciones constantes, permanentes e insistentes» para protestar contra los partidos políticos que quieran «mercadear» con los derechos de las mujeres. Lo hacen para expresar su repulsa por la propuesta del partido de Santiago Abascal de derogar la ley de protección contra la violencia de género, una medida «intolerable» que exige Vox para apoyar el Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía.

En Asturias, la presentación del manifiesto ha tenido lugar en la Casa de Encuentro de las Mujeres, en el Centro Municipal de La Arena, en Gijón con el apoyo de La Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, Tertulia Feminista Les Comadres, la Federación de Mujeres Progresistas de Asturias, el colectivo Mujoas, Cavasym, Foro de Mujeres del Llano, La Xana, Amas da Fonte, Eva Canel, la Asociación de Mujeres Sara Suárez Solis, la Plataforma Feminista d'Asturies, Abogadas para la Igualdad, vocalía zona rural y vocalía urbana de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) entre otras organizaciones. La encargada de abrir el acto fue Blanca Esther Aranda Rilo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas de Asturias, quien cuestionó qué cuota estarían dispuestos a ceder tanto el PP como Ciudadanos de los derechos de las mujeres para venderlos a Vox. Por su parte, Ana Isabel Ruiz Gutiérrez, de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, aseguró que luchar «por lo nuestro» no significa «suprimir los derechos del hombre« y Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asistencia a Víctimas de violencia sexual y de Género, (Famuvi), añadía que no van a dar ni un paso atrás. »Si tenemos que estar todos los días en la calle, estaremos« afirmó. Además, Pereira mostró su preocupación por la gente joven que se informa por Internet muchas veces a través de 'fake news' creyendo, como ella dijo, »noticias falsas que reflejan datos de violencia de mujeres hacia hombres que no existe«. La última en intervenir fue Begoña Piñero, presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres, quien señaló que no son enemigas de los hombres, sino de los que perpetúan el machismo

Manifiesto nacional: «Ni un paso atrás»

La presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro y la cofundadora y presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid. / EFE

Las reivindicaciones coincidían por tanto con las hechas por sus compañeras en todo el territorio nacional. «Ni un paso atrás. Los derechos de las mujeres no se negocian. (...) Anunciamos un largo historial de movilizaciones para decir que no vamos a permitir el retroceso en los derechos de las mujeres», Indicaba hoy la presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro. Las asociaciones feministas firmantes han aseverado hoy en una rueda de prensa que estarán «enfrente» de aquellos partidos políticos que apoyen «las pretensiones e imposiciones de Vox».

«Sorprende que quien ha suscrito compromisos como el Pacto de Estado ahora reniegue de esos derechos, ha destacado la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo. El simple hecho de poner como condición que se usen como »moneda de cambio« los derechos de las mujeres, han dicho las feministas, »debería ser suficiente para no acudir a negociar«: »Si lo permiten, serán tan cómplices y responsables como ellos«, ha incidido Besteiro.

«No estamos en una guerra de banderas, sino en una guerra por la lucha de la vida de la mitad de la población. Luchamos contra el franquismo y seguimos luchando y lo vamos a hacer hasta que nos quede aliento. (...) No vamos a volver a la casilla de salida», ha advertido la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo. Pérez del Campo ha sostenido que la campaña de movilizaciones frente a estas amenazas será «constante, permanente e insistente» y ha denunciado que Vox está llevando a cabo un «ataque visceral» contra las mujeres.

«Quieren crear confusión, noticias falsas y argumentos falaces para desprestigiar los derechos de las mujeres y perpetuar la discriminación», ha afirmado Besteiro. Las primeras movilizaciones feministas tendrán lugar el próximo día 15 en Andalucía: a las 12 de la mañana habrá una concentración frente al Parlamento andaluz y a las 19 horas, en las distintas provincias.

«Habrá una movilización continua hasta que sea preciso», ha añadido la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, mientras que la presidenta de Themis ha insistido en que el movimiento feminista es «pacifista y universalista». Las organizaciones feministas han explicado que históricamente, ante cada nuevo avance de las mujeres, se produce una respuesta contundente del patriarcado para impedirlo y que asisten a este ataque con «indignación pero no con impotencia».

En el manifiesto firmado por más de cien de estas asociaciones, se exige a Vox que deje de «engañar a la ciudadanía» y se le advierte de que las mujeres no van a «consentir la eliminación» de sus derechos: «El movimiento feminista es imparable», asegura el texto. Entre las firmantes, además de las organizaciones ya mencionadas, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, la Fundación Mujeres, la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, la Asociación de Mujeres para la Salud, la Asociación Universitaria contra la Violencia Machista, Las Periodistas Paramos, Enclave Feminista y la Asociación de Mujeres Supervivientes.

En la rueda de prensa, las distintas asociaciones han rebatido con datos los postulados de Vox sobre violencia machista y denuncias falsas: «No se puede insultar más a hombres y mujeres que amontonando falacias y falacias y falacias», ha subrayado a este respecto Pérez del Campo. En el acto se ha recordado que desde 2003 casi 1.000 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, unos asesinatos que suponen el máximo exponente de la violencia estructural contra las mujeres.

En este sentido, las representantes de las asociaciones han precisado que los únicos que han de temer las medidas contra la violencia machista son los asesinos, maltratadores y violadores.Las asociaciones feministas han reconocido que estudian la posibilidad de querellarse contra Vox por injurias y calumnias -aunque es una vía «larga y costosa»-, así como que analizan si solicitar la ilegalización de este partido «de extrema derecha» por no adaptarse a los principios constitucionales de igualdad.

Además, la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género ha puesto en marcha un segundo manifiesto de apoyo académico a las políticas contra la violencia de género. «Desde la universidad, institución garante del ejercicio del pensamiento libre e igualitario, no vamos a tolerar el ataque actual a las políticas de igualdad por parte de sectores que, a través de mensajes basados en graves errores, quieren minar el avance que ha supuesto la lucha contra la violencia y la discriminación social», defiende este segundo manifiesto.

