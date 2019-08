«El aroma es el recuerdo que más perdura en la mente» Marcos González, en su estand aromático en el recinto. :: ARNALDO GARCÍA Marcos González Responsable de Ambiseint en Asturias JOSÉ LUIS RUIZ Miércoles, 7 agosto 2019, 02:03

Todos tenemos un olor característico que nos hace únicos e inconfundibles. También hace que resultemos más o menos agradables. Ambiseint se dedica al marketing olfativo.

-¿Qué es lo que ofrecen?

-Nos dedicamos a la aromatización de todo tipo de espacios, negocios, empresas, tiendas y oficinas con más de 60 esencias que tenemos en el catálogo y que se aplican con unos difusores que varían en función de los espacios sobre los que hay que trabajar. El más pequeño sirve para espacios de unos 50 metros cuadrados y sale por 12,40 euros al mes.

«En un local bien aromatizado, los empleados están a gusto y todo funciona mejor»

-¿En qué consiste el marketing olfativo?

-Pues directamente habla de vender más gracias al olfato. Está estudiado que en un local que esté bien aromatizado el cliente está a gusto, se queda más tiempo y compra más. Luego, sobre todo, vuelve. Cuando tienes la necesidad de algún producto, te acuerdas de dónde lo compraste, porque el aroma es el recuerdo que más perdura en la mente. Además, un local bien aromatizado trasmite higiene, profesionalidad y dedicación al cliente.

-¿Existen muchos negocios con malos olores?

-Sí, lo cierto es que es lo que más estamos trabajando ahora mismo. Negocios que tienen problemas con tuberías, saneamientos u otros elementos, que nos llaman para que los neutralicemos y a la vez aromatizan el local. Luego hay otros que tienen olores característicos de la materia prima que manejan, y que no son agradables. Por ejemplo, una clínica dental. Abrimos la puerta y en la primera milésima de segundo te viene a la cabeza la anestesia, el pinchazo, el dolor, y ya tienes ganas de salir. Ese mismo local aromatizado no te genera esas sensaciones.

-¿Está orientado para solo comercios?

-No, en realidad es para todo tipo de negocios. Piense que en un local bien aromatizado, los empleados están a gusto, hay mejor ambiente y todo funciona mejor.

-¿Qué tipo de clientes tienen?

-Muy variados, desde un pequeño quiosco hasta Arcelor, que nos lo pidió para las oficinas de I+D+I en Avilés, bancos, hoteles, geriátricos o gimnasios. Estos dos últimos son muy importantes por los malos olores que pueden generarse a veces. En las grandes cadenas hoteleras todos lo tienen. Donde más lo encontramos quizá sea en las tiendas de ropa. No deja de ser la colonia de tu negocio. Cada vez se hacen mayores inversiones en decoración, valoramos la imagen de todos nuestros empleados, y resulta que no tenemos en cuenta el aroma. Es como si uno se viste y se arregla por la mañana y no se perfuma, dejas el aroma un poco a la deriva.

-¿Y cómo funcionan?

-Los más pequeños son a pilas y los grandes son nebulizadores profesionales muy avanzados que se programan en función del negocio, los horarios, intensidades y superficies.

Cada pabellón tiene su olor

-¿Existen aromas corporativos?

-Claro. Hay muchas cadenas que buscan que sus tiendas tengan un perfume característico que consiga que huela igual en cualquier parte del mundo. Hay aromas ideales para cada tipo de negocio y nosotros asesoramos a los clientes para que encuentren el idóneo para el suyo.

-¿Qué cadenas tienen un olor personalizado?

-Pues, por ejemplo, Abercrombie & Fitch, Scalpers o cualquier tienda de Inditex prestan mucha atención a este aspecto.

-¿Cuáles son las fragancias más demandas en Asturias?

-Sobre todo Neutralizador para malos olores. Jungle y Soho para tiendas de ropa y Lime para hostelería.

-¿Y a qué huele la Soho?

-Huele a bergamota, lavanda y cardamomo. Se parece al perfume de Jean Paul Gaultier.

-¿A qué huele la Feria?

-Depende de la zona. Por la entrada principal huele a ciudad, como el resto de Gijón. Luego cada pabellón tiene un aroma diferente según lo que se maneje en él; muebles, cuero, comida. Es igual que en nuestras casas, tenemos un aroma únicamente nuestro y uno mismo no se da cuenta, pero el que viene de fuera sí.

-¿A qué huele Asturias?

-Bueno, esto lo saben mejor los de fuera, porque los de aquí no lo notamos. De todas formas, creo que a verde y a mar, a naturaleza y a algas.