La avilesina María Elías, nueva Royal Spain Senior Asturias La organizadora, Lourdes Iglesias (de rosa), junto a la ganadora, las damas de honor y el resto de participantes. :: FOTOS: JOSÉ RAMÓN NAVARRO La gijonesa Rosa Ciudad y la rumana Nadia Morenciu terminaron el certamen como primera y segunda dama PABLO SUÁREZ Domingo, 19 agosto 2018, 09:33

Nervios y emoción. Esos fueron los ingredientes del primer concurso de Royal Spain Senior Asturias, un certamen enfocado a mujeres de entre 30 y 50 años y que ayer coronó a María Elías como la ganadora de la primera edición. La avilesina, de 30 años, se alzó con la corona por delante de la gijonesa Rosa Ciudad, de 43 años, y la rumana afincada en Gijón, Nadia Morenciu. «Me presenté por el simple hecho de sumar una experiencia más y ha sido una grata sorpresa haber salido ganadora», comentaba Elías, quien será la encargada de representar a Asturias en el certamen estatal de esta prueba. «No sé si ganaré pero voy a dejar a la región en muy buen lugar», prometió.

La prueba se dividió en tres fases, en las que las 16 participantes mostraron sus atributos y elegancia con diferentes atuendos. En primer lugar, y en un ambiente más distendido e informal, las modelos senior desfilaron ataviadas con tejanos y camiseta blanca, un look sencillo que destacaba su personalidad y seguridad a la hora de afrontar la pasarela. El jurado, que ayer estuvo formado por David García, José Ángel Álvarez, Aitor Fuertes, Julio Murias, María José Escobeda y Violeta Cuervo, estuvo en todo momento muy pendiente de cada detalle y de la actitud de las candidatas a la hora de subirse al imponente escenario del Palacio de Congresos, cuyo patio de butacas registró una gran entrada.

Terminada la primera ronda, se producía un cambio de luminosidad y música ambiente que anunciaba la dirección que tomaría el segundo pase. Un desfile en el que las participantes tuvieron que vestirse de cóctel y en el que la elegancia a la hora de caminar era uno de los aspectos más a tener en cuenta. El calzado de tacón alto que exhibieron la gran mayoría de candidatas no influyó en ningún momento a la hora de que estas protagonizaran grandes pases. Tampoco fueron un impedimento en la tercera ronda, donde se aumentó la etiqueta y las modelos exhibieron coloridos trajes de fiesta. «Es un evento de gran calidad, como se puede ver por las participantes y el vestuario. El objetivo es muy claro. Buscar una modelo que pueda ser la imagen comercial de una firma», explicó Lourdes Iglesias, la directora de la Asturias Fashion Week y organizadora de este certamen.

El sistema de puntuación se basó en la misma dinámica que se aplica en la mayoría de eventos de esta índole. Cada miembro del jurado valoró con una nota del 1 al 5 el pase de cada una de las modelos. Una vez terminados los tres pases, se sumaron las puntuaciones y se procedió a nombrar ganadora, primera y segunda dama. «Este tipo de certámenes son importantes. Con 43 años, siendo madre y trabajando, también se pueden hacer este tipo de cosas. No es algo exclusivamente para jóvenes de 20 años», expresó Ciudad, la primera dama de honor y quien era la gran favorita para llevarse la gran corona. «Aquí nunca puedes apostar a una porque siempre hay sorpresas y es muy complicado acertar», opinó Iglesias.

En la misma línea que Ciudad se mostró Morenciu, la segunda dama de honor, quien ha sido madre hace apenas un mes. «Era la primera vez que me presentaba y lo hago porque creo que es importante que como mujeres tengamos esta posibilidad», expresó a la vez que reconocía los nervios previos a salir a escena. «Es normal ponerse algo nerviosa, pero me lo he pasado muy bien», aseguraba. «Mis compañeras son fantásticas y ha sido muy divertido participar», añadía Ciudad.

Por su parte, Elías comenzará ahora una preparación de cara al certamen nacional donde será quien represente a Asturias. «Todavía no tenemos fecha fija, pero tengo ganas de que llegue», confesó.