Belarmino Feito: «El aeropuerto de Asturias ha tocado fondo» José Luis Álvarez Almeida, María Jesús Aguilar, Pedro López Ferrer, Julio González Zapico, Belarmino Feito y Berta Piñán, al inicio del acto celebrado en la sala Mirador del recinto ferial :: FOTOS: J. C. TUERO Empresarios y hosteleros celebraron el día del Turismo y la alcaldesa Ana González adelantó que Gijón «tendrá gran presencia» en Fitur 2019 PABLO SUÁREZ Martes, 6 agosto 2019, 02:03

El turismo en Asturias vive un gran momento, el mejor de la historia a tenor de los datos, pero esas cifras no esconden el hecho de que todavía quedan cosas por pulir de cara a exprimir al máximo el potencial de la región. Esa es la conclusión que se puede extraer del día que la Feria le dedicó al sector, una cita habitual cuyo principal reclamo en la presente edición fue asistir a uno de los primeros encuentros entre los empresarios y la nueva administración autonómica y local.

En el escenario ferial el ambiente tiende a ser siempre distendido, y este año no fue excepción, aunque ello no evitó que, ayer, todos los colectivos que forman parte del sector turístico asturiano aprovechasen para lanzar reclamaciones a los políticos asistentes. La más contundente fue realizada por el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, quien se mostró muy crítico con la situación actual de la región en cuanto a conexiones con el extranjero. «El aeropuerto de Asturias ha tocado fondo, sobre todo en el ámbito internacional. Urge buscar soluciones», afirmó ante la recién nombrada consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán, quien asentía desde su asiento, flanqueada por la delegada del Gobierno en funciones, Delia Losa; la alcaldesa de Gijón, Ana González,; el presidente de la Asociación de hostelería y turismo de Asturias, José Luis Álvarez Almeida, y representantes de los principales sindicatos.

No se quedó ahí el presidente de los empresarios, que, en la línea habitual del sector, incidió en la necesidad de no caer en conformismos. «No podemos quedarnos con lo que hay. Hay que dirigirse hacia un modelo turístico de calidad. Puede ser que no tengamos condiciones para asumir un turismo de cantidad, pero sí de calidad», afirmó Feito, quien reivindicó el suyo como un sector «determinante». «En cuanto a turismo, los empresarios debemos jugar un papel determinante», reiteró.

Año histórico

Lejos de tirar balones fuera, Piñán respondió con datos y aceptó el compromiso de «renovar» el sector. La consejera llegó a la Feria con los deberes hechos, y el mensaje, optimista, aprendido. «Los últimos datos muestran los mejores números de toda la serie histórica. Podríamos estar ante el mayor ejercicio turístico de nuestra historia», afirmó quien trufó su intervención de cifras y porcentajes. Los más relevantes, el aumento crecimiento progresivo (en torno a un 10%) del turismo en la región y el aumento de visitantes extranjeros (cerca de un 17% del total). «No por estos datos vamos a conformarnos. Hay que trabajar duro y con inteligencia. No tenemos miedo a renovarnos constantemente y no vamos a escatimar en esfuerzo», garantizó.

Dentro de la cordialidad general destacó especialmente la buena sintonía mostrada entre Piñán y la alcaldesa Ana González, ambas con pasado docente. Una buena relación que la regidora hizo extensible al resto de la administración, también en clave de turismo. «Hemos mantenido los primeros contactos con la dirección general de Turismo y puedo adelantar que Gijón contará con gran presencia en el estand que presente Asturias para la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur)», avanzó González, quien una vez terminada su intervención participó, junto al resto de asistentes, en un escanciado de sidra. Políticos, empresarios y hosteleros brindaron por un mismo propósito. Que el turismo siga siendo fruto de alegrías para la región.