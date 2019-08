«El coche no es el principal culpable de la contaminación» José Manuel Rodríguez, con el modelo Levante de Maserati que vende en el recinto. :: DAMIÁN ARIENZA José Manuel Rodríguez Responsable de Valdemotor Centro Maserati Asturias CHELO TUYA Sábado, 17 agosto 2019, 03:01

Está en la edad de oro. No solo porque pertenece ya al club de los cincuenta sino porque se acaba de convertir en el responsable del primer concesionario Maserati de Asturias, el de Valdemotor. José Manuel Rodríguez (Siero, 1968) no teme a las estadísticas que hablan de una Asturias que se vacía de habitantes y empresas. Al contrario, apuesta por una región en la que, da fe, hay público para pagar por un coche lo que cuesta un piso. En su primera experiencia en la Feria ya tiene quien pague, como mínimo, los 99.800 euros que cuesta el Maserati más económico.

-Perdone que le pregunte, ¿qué pinta Maserati en la Feria?

-(Risas) Lo hacemos para darle la notoriedad de la primicia en Asturias. Acabamos de recibir el nombramiento de representante de Maserati en Asturias. Ya somos Valdemotor Centro Maserati en Asturias.

-En una Asturias sin población, con más mayores que niños...

-Tenemos que dar oferta a todo tipo de demanda. Los que somos asturianos tenemos que apostar por Asturias y traer lo que otras regiones ya disfrutan. Queremos ofertar todo lo que podamos.

-¿Hay cliente aquí para Maserati?

-Consideramos que sí. El lujo gusta a todo el mundo. La meta de lograr un coche como Maserati tiene que ser un objetivo alcanzable.

-¿Con qué arranca en Asturias?

-Maserati tiene cinco modelos distintos. Presentamos el Levante, el que está más de moda, el todocamino. Tenemos berlinas y deportivos, pero, sin dudarlo la estrella de la gama es el Levante.

-¿Y cuánto 'levanta' el Levante?

-(Risas) El Levante parte de 99.800 euros.

-Barato, sí señor.

-(Risas) Obviamente los hay más caros. Superan los 200.000 euros.

-Cuesta más un coche que un piso.

-(Risas) El modelo que tenemos del Levante enla Feria cuesta 130.000 euros.

-BMW le ha quitado el título del coche más caro.

-(Risas) Exacto. Además, nosotros por novedad en Asturias y en Feria lo estamos ofreciendo a 109.000 euros.

-¿Alguien se ha marchado con un Maserati bajo el brazo?

-Hemos hecho ofertas. Sí.

-¿Con un compromiso más serio que el venir a ver el coche y dejar las huellas en los cristales?

-(Risas) Sí. Tenemos ofertas en firme para este modelo.

-El motor de esta región... ¿arrancará?

-Ahora mismo todos los indicadores están apuntando no a una recesión, pero sí a una desaceleración. Lo peor que está ocurriendo en nuestro sector es la incertidumbre que se creó con el diésel.

-¿Se está poniendo cerco al coche?

-Se está estigmatizando el uso del coche cuando toda la vida fue un símbolo de prosperidad, de autonomía, de libertad. Todo los coches, ya no solo el diésel, sino todos los motores de combustión. El coche eléctrico todavía no cubre el cien por cien de las necesidades que hay. Antes de que llegue a ello, los coches están ya avanzando en el camino intermedio, que es la hibridación. Maserati lo está haciendo.

-¿Un coche que cuesta casi 100.000 euros contamina?

-Se está estigmatizando, cuando la tecnología en el automóvil avanzó tantísimo que ha conseguido reducir los índices CO2 de los coches diésel por debajo de los de gasolina. El coche no es el principal causante de la contaminación. Hay más campos donde atajar el problema.

-Cuando oye peatonalización, ¿se le ponen los pelos de punta?

-(Risas) Nunca vamos a ir a la peatonalización total. Pero no es incompatible peatonalizar con usar el coche.

-¿Y tener un coche que puede ir a 300 kilómetros por hora cuando el límite lo van a bajar a 100?

-Ahí hay mucha controversia. Alemania tiene tramos de autopista sin límite de velocidad. Lo primero que tendríamos que hacer es mantener las carreteras. Han evolucionado más los coches que las carreteras.

-Un Maserati para ir a 30 por hora.

-Pero la emoción de pasar de cero a 100 en nada no te la quitas.

-Igual ahora me dice que no tiene carné o va en patinete.

-(Risas) Nooo. No entro con el coche en la cafetería porque no me dejan. Siempre en coche.