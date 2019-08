«No hay nada comparable a donar sangre» Faustino Valdés entrega su placa conmemorativa a tres de los donantes premiados. Los donantes de sangre vivieron una jornada ferial marcada por los premios a la fidelidad y el compromiso PABLO SUÁREZ Domingo, 11 agosto 2019, 04:03

Como se encargan de señalar los dirigentes de la Cámara de Comercio cada vez que tienen oportunidad, la Feria es algo más que una cita empresarial de primer orden. Además de estands, expositores y comerciales buscando hacer su agosto, la Fidma juega también un papel destacado a la hora de impulsar diferentes iniciativas y difundir valores que nada tienen que ver con lo económico y sí con lo social. Ejemplo de ello es la labor que desde el recinto se realiza cada año en relación a las donaciones de sangre. La Feria, tal y como presume el presidente de la Cámara, Félix Baragaño, se ha convertido en una auténtica «despensa» para el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, una suerte de apoyo sobre el asentar los buenos números y difuminar los más discretos.

Este año, como no podía ser de otra manera, el ritmo de donaciones en lo que va de edición lleva camino de marcar un nuevo récord. «En una semana llevamos casi mil bolsas y en torno a un centenar de nuevos donantes», explicó ayer el presidente de la Federación de Donantes de Sangre del Principado, Manuel Faustino Valdés, anfitrión de un buen número de afiliados, autoridades y empresarios que no quisieron perderse el día que la Feria le dedica al donante de sangre y durante el que se aprovecha para premiar tanto a los mejores donantes como a aquellas personalidades públicas que más se han volcado en promocionar la causa. «Sin la generosidad de esta gente no se abrirían los quirófanos de nuestros hospitales y nuestro sistema sanitario quedaría cojo», evidenció el consejero de Sanidad, Pablo Ignacio Fernández, cirujano de profesión y quien ayer asistía por primera vez a la cita.

Otra de las que también estrenaba cargo en este día fue la alcaldesa Ana González, donante habitual y quien incidió durante su discurso en la necesidad de rebajar la edad media de quienes regalan desinteresadamente su sangre. «Menos de una quinta parte de las donaciones provino de donantes con menos de 30 años», expuso a la vez que se comprometía a favorecer esta mayor implicación juvenil por medio de iniciativas municipales. «La sangre es símbolo de vida. Es la solidaridad que fluye», destacó la regidora.

Grandes donantes

Autoridades a parte, los grandes protagonistas de la jornada fueron los donantes que ayer vieron premiada su fidelidad durante años. «Lo de hoy es un acto de justicia. Se pone nombre, apellidos y cara a las personas que son necesarias para construir un mundo mejor», ensalzó el consejero. 23 grandes donantes (ver ficha) que superan 60 donaciones en el caso de los hombres y 35 en el de las mujeres y que ayer recibieron, orgullosos, el aplauso del público presente en el Palacio de Congresos.

Junto a ellos, y aunque en un plano más institucional, la Federación española de donantes de sangre, ayer representada por su presidente y fundador, Manuel Manceñido, procedió también a entregar los tradicionales méritos nacionales.

Este año, los galardones recayeron en manos de Ignacio Prendes, vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados; Pedro Sanjurjo, expresidente de la Junta General del Principado; el cuerpo de Policía Local de Avilés; la imprenta La Calzada, y la entidad Masymas.

Tampoco faltó el VII Memorial Joaquín Fernández, que este año distinguió a la vicepresidenta de la Junta General del Principado, Celia Fernández.

Entre premiados y declaraciones políticas, también hubo tiempo para una conferencia sobre la adaptación del Derecho a las donaciones de sangre que corrió a cargo de Pol Cuadros, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. «Al contrario de lo que se puede pensar, regular las donaciones no fue algo sencillo. Es más, podría decirse que fue un asunto ligeramente problemático, especialmente en lo que al ámbito jurídico se refiere», relató antes de explicar que el ser humano no es, a nivel jurídico, propietario de su propio cuerpo. «El Derecho no entiende el cuerpo como un objeto», precisó.