Confusión con las edades en la ludoteca Domingo, 11 agosto 2019, 04:02

Oficialmente, la ludoteca de pago abierta este año es para mayores de cinco años o menores 'autónomos', es decir, que no sufran evacuaciones descontroladas. Sin embargo, esta flexibilidad se presta a picarescas de los padres y sorpresas no deseadas para las cuales no hay una infraestructura prevista.