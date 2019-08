«El descubrimiento que más le enorgullecía era el código genético» Julio Bobes, Juan Méjica, Jesús Morilla, Carmen Lavandera, Ana Concejo, Óscar Pérez, Félix Baragaño, César Nombela y Juan García. :: D. MORA El Día de la Ciencia retrata al científico Severo Ochoa «discreto, ordenado y sencillo» SENÉN MORÁN Sábado, 17 agosto 2019, 03:01

La vida de Severo Ochoa, recordada por uno de sus familiares. El científico asturiano recibió hace sesenta años el Premio Nobel, por ello se ha convertido en figura central del Día de la Ciencia. En el acto estuvieron presentes Santiago García Granda, rector de la Universidad de Oviedo; Oscar Pérez, alcalde de Valdés; Juan Méjica, de la Fundación Méjica; Julio Bobes, presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias; Carmen Lavandera, sobrina de Severo Ochoa. Además, entre el público, estuvo presente Ana González, alcaldesa de Gijón.

Lavandera sacó el lado más personas del científico durante su ponencia, pues recordó momentos de su infancia junto a un hombre que definió como «simpático, ordenado y sencillo». «Tengo el recuerdo de aquellos veranos inolvidables que pasábamos en la casa familiar de Luarca, donde fuéramos el número que fuéramos siempre cabíamos todos».

Un señor de gran empaque

Al hablar de los momentos que vivieron en aquel lugar rescató el que más le impactó cuando era niña al comentar que «a los nueve años abrí la puerta y me encontré con un señor de gran empaque con una mujer rubia muy guapa. A su lado, un enorme cochazo al que me quedé mirando cuando él me dijo que era mi tío». De ese tío destacó que «nunca se me olvidarán sus lecciones» y que «nos hablaba mucho de su etapa juvenil, como por ejemplo su paso por la universidad en Madrid o la influencia que tuvieron en él las enseñanzas de Negrín».

Asimismo, indicó que nunca se le olvidarán «las veladas que compartíamos todos los familiares en la galería, allí se daban tertulias que eran casi interminables» y que «el descubrimiento del que más orgulloso se ha sentido siempre es del era el del código genético».

En su última etapa de su vida, Lavandera reveló que «no tenía miedo a la muerte porque consideraba que su vida ya había pasado, sin Carmen y sin la investigación le quedaba muy poco».

Luarca «y su playa favorita»

Por su parte, César Nombela, presidente de la Fundación Severo Ochoa, destacó tres puntos claves: «La figura del investigador profesional, la ética de la investigación y ser un ciudadano del mundo que siempre tuvo muy presentes sus raíces». Su mujer, Carmen, fue uno de los pilares, algo que comentó Nombela. «Siempre le inspiró, animó y estimuló. Cuando ella falleció, él inició una etapa de gran vacío», dijo.

Siguiendo con el hilo de la ciencia, Juan Méjica se mostró muy crítico con la situación que está viviendo esta rama pues consideró que «no pueden pasar sesenta años sin tener un científico de referencia que se haya hecho con otro Premio Nobel». Señaló que hay que conseguir un ambiente en el que la este ámbito vuelva a tener un prestigio en la sociedad. «Debemos contribuir a que exista un ambiente idóneo para que nuestro ámbito vuelva a tener una alta consideración social», a lo que añadió que «promover entre la gente joven que la ciencia es necesaria y es un valor que tiene mucho futuro».

Julio Bobes, por otro lado, resaltó que espera que «el aeropuerto pase a llevar como apellido Severo Ochoa».

La ponencia de Carmen Lavandera dejó claro una cosa: Severo Ochoa era un hombre familiar y amigo de un círculo muy cercano. «Le encantaba estar con nosotros y también con sus amigos de toda la vida, él era así», comentó. Este lado más humano del ilustre personaje lo mostraba en especial en su tierra, Luarca, un lugar donde solía disfrutar de «su playa favorita» con sus más allegados y explicarles allí «los grandes mundos que se escondían tras las rocas».