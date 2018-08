«Los 'millenials' valoran más las experiencias que lo material» De izquierda a derecha, Ignacio Calviño, Rubén Hidalgo, Belarmino Feito, Ana Concejo, Rosa Martínez y Julio Bruno, invitado como ponente a la jornada. / José Ramón Navarro El CEO Julio Bruno habló sobre innovación en el Día de los Jóvenes Empresarios CANDELA DEL VALLE Jueves, 9 agosto 2018, 01:49

En el día dedicado al joven empresario, la Feria de Muestras hizo un tributo a los «valientes» emprendedores asturianos, organizando un espacio para ellos donde poder compartir ideas y experiencias y reunirse con la Asociación de Jóvenes Empresarios, con el fin de visibilizar y reivindicar el emprendurismo en Asturias, que además ha recibido el premio a Región Emprendedora Europea 2019.

La cita fue inaugurada por Ignacio Calviño, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios; Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios; Rubén Hidalgo, director de Impulsa; Rosa Martínez, vicepresidenta de la Cámara de Comercio; y Ana Concejo, directora general de Innovación y Emprendimiento del Principado.

El acto tuvo como invitado especial a Julio Bruno, CEO de Time Out Group, quien dio una ponencia sobre el peso de la globalización en las empresas, las nuevas tecnologías y «la importancia de saber reinventarse». Bruno, gijonés del alma, abandonó hace mucho su ciudad, concretamente con 17 años, para embarcarse en la mayor aventura de su vida: el emprendimiento. En su mochila lleva unos cuantos países a la espalda, como Estados Unidos, Francia o Reino Unido. De ahí que quisiese enfocar a los jóvenes empresarios asistentes al acto, a «pensar globalmente y a actuar localmente», citando al activista social Patrick Geddes.

Más experiencias

Llamó a las empresas a reinventarse y a innovar en sus diferentes sectores. Por supuesto, dejando a un lado lo tradicional y centrándose en las nuevas tecnologías y medios de comunicación «ante la imparable globalización». Lo dice desde su experiencia al mando de Time Out, una empresa que nació en 1968 en Londres como una revista de ocio y cultura «para dar a conocer todas las ofertas turísticas de la ciudad».

Empezó con 70 libras

Bruno contó que empezó «con tan solo 70 libras» y a nivel local. Hoy está presente en 108 ciudades, 39 países, alcanzando a 217 millones de personas. «Ahora hay que ir a buscar al consumidor, no viene a ti», explicó. «En Time Out se pasó una época mala. Tuvieron que comenzar a dar gratis sus ejemplares en papel y no tenía apenas beneficios», contó.

La incorporación de Bruno coincidió con la solución, que pasó por el comercio electrónico en sus redes sociales, además de la novedosa aplicación que permitió a los lectores acceder directamente a la compra de los servicios y productos culturales anunciados desde la propia web de Time Out. A ello se sumó la organización de eventos, que tanto demanda la generación Millenial. Como el Time Out Market de Lisboa, que reúne a los mejores chefs de la ciudad en un recinto que acoge a cuatro millones de visitantes al año. «Los 'millenials' pagan por experiencias, no por cosas materiales», concluyó.