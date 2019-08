Los empleados de EdP, a todo trapo Un momento de la actuación en el estand de EdP. :: ARIENZA P. SUÁREZ Jueves, 15 agosto 2019, 04:32

La Banda de EdP, grupo musical de versiones íntegramente formado por empleados de la empresa energética, llenó ayer el pabellón de la compañía de energía positiva con una actuación que repasó grandes éxitos de todas las épocas. Para abrir el show, nada mejor que el clásico 'Have you ever seen the rain', un tema de la Creedence Clearwater Revival, al que siguieron canciones popularmente conocidas en España y el extranjero como 'Toda la noche en la calle', de Amaral; 'Crazy Little thing called love', de los británicos Queen; 'Chica ye-yé' de la incombustible Concha Velasco, o 'Mil calles' de La Guardia.

El buen sonar de la banda atrajo a un considerable número de visitantes, cuya presencia en el exterior del estand de la energética no hizo más que motivar al conjunto, al que se veía disfrutar como niños sobre el escenario. Lo que bien comienza bien termina, especialmente en cuanto a música se refiere, por lo que el broche final no podía ser sino con más éxitos. 'No puedo vivir sin ti', de Los Ronaldos, y un épico 'Cadillac Solitario', de Loquillo, terminaron por meterse al público en el bolsillo.

La Banda de EdP comenzó su andadura musical en otoño de 2004 con el impulso de Camino García y poco a poco fue completando el elenco de artistas hasta llegar a los ocho miembros que son actualmente.