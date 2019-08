«No engorda el chorizo, sino la barra de pan que se come con él» Ángel Iglesias, en su estand, corta su famoso chorizo de jabalí. :: CAROLINA SANTOS Ángel Iglesias. Gerente de Embutidos Alto Nalón CHELO TUYA Jueves, 15 agosto 2019, 04:31

En los últimos quince años, pocos habrán sido los que hayan pasado por el Pueblo de Asturias sin probar el chorizo de jabalí. El 'padre' de la criatura, Embutidos Alto Nalón, sigue en la Feria, pero ya dentro del recinto Luis Adaro. Ese cambio, al mercado de productos artesanos ubicado frente al Pabellón 5, lo aplaude Ángel Iglesias (Laviana, 1972), pero ha llevado a muchos a creer que su bocata favorito no está. Sin embargo, el gerente de esta empresa familiar lo deja claro: están y estarán. La Feria es cita fija.

-¿Qué es Embutidos Alto Nalón?

-Una empresa familiar, creada por mis padres, a los que llamaban los Molina. Estamos en Muñera, en Laviana, y seguimos haciendo las cosas como antes.

-¿Qué cosas hacen?

-Chorizo de jabalí, de venado, salchichón, chorizo casero. Lomo, una cecina de Angus, con carne que traemos fresca de Estados Unidos... Todo ahumado en madera de roble y hecho en casa como toda la vida.

-¿Ustedes son los enemigos de la operación bikini?

-(Risas) Pues yo estoy flaco.

-¿No será vegano?

-(Carcajadas) ¿Vegano? ¡Qué va! Hacemos un chorizo muy picante y es lo que más como. Lo que engorda no es el chorizo, sino la barra de pan que metes con él.

-¿No tienen producto 'light'?

-(Risas) Muchos de esos productos con etiqueta 'light' no son realmente bajos en grasa. Si no quieres engordar, no comas un chorizo, come cecina o lomo que no lleva grasa y te ayuda a adelgazar porque te da proteína y fuerza.

-¿Hay pan en la Feria pa'tanto embutido como traen ustedes?

-(Risas) Hay pan de sobra. En la Feria hay de todo.

-Asturias es una región con más perros que guajes. ¿Están pensando ya en una línea para perros?

-(Risas) Vamos a tener que acabar haciendo una porque, además, cada vez los miman más.

-Declive demográfico. ¿Tendremos gente pa'tanto embutido?

-(Risas) Si, por lo menos, nos dejaran trabajar... Todo son trabas: para ampliar, para contratar. No pido ayudas, solo que nos dejen trabajar.

-¿No le ayudan porque no puede usted deslocalizar?

-Ni quiero. Mi fábrica está en Laviana. La gente a la que contrato es de Asturias. Somos siete empleados y podríamos ser más. La materia prima que uso es asturiana, salvo la carne de Angus que traigo de Estados Unidos. Generamos empleo en Asturias, pero no nos dan facilidades.

-¿No miman al autónomo?

-(Risas) ¿Que si no nos miman? No nos pueden mimar menos. El autónomo solo piensa en poder pagar las nóminas a fin de mes, avanzar con la empresa y para eso echa las horas que haga falta, sábados, domingos...

-¿Hacienda es el socio tonto o el caradura?

-(Risas) Es el socio listo. No hace nada y se lo lleva todo. Y si te puede (improperio), pues te lo hace.

-¿Desde el Alto Nalón hasta dónde llegan?

-A todo el país.

-¿Y las malas comunicaciones?

-Bueno, a Madrid voy una o dos veces al mes a hacer el reparto.

-Pero, oiga... Todo un empresario... ¿Y el yate en Ibiza?

-(Risas) Con que me llegue para pagar las nóminas no pido más.

-¿El Cinco Jotas tiene la fama y el embutido asturiano carda la lana?

-El Cinco Jotas tiene más publicidad y más apoyo, pero no mejor sabor que lo nuestro. Aquí, los que tenemos fábrica de embutido parece que debemos estar escondidos.

-¿En la Feria logran apoyo?

-Sí. Nos tratan de maravilla. Nosotros llevamos quince años, pero este año empezamos de cero.

-¿Y eso?

-Porque siempre estuvimos en el Pueblo de Asturias y la gente nos va a buscar allí, por nuestro bocata de chorizo de jabalí. Al no encontrarnos, piensan que no estamos.

-Entonces, ¿en la 64 no vuelven?

-(Se asombra) Claro que volvemos. Si estamos encantados con el nuevo puesto. Ya estoy pensando en una lonchadora para preparar tablas.

-¿Va a ser más fácil que usted convenza a un vegano de comer un chorizo que tener Gobierno?

-(Risas) Creo que sí. Esto no hay por dónde lo coger. Solo hay que ver que para lo que sí se pusieron de acuerdo fue para subirse el sueldo.