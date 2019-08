«En la Feria compro más que mi mujer, pero menos que mi hijo» Álvaro Alonso Ordás se enfrenta a su primera Fidma como director. :: JUAN CARLOS TUERO Álvaro Alonso Ordás - Secretario general de la Cámara de Comercio y director de la Fidma CHELO TUYA Viernes, 2 agosto 2019, 16:45

Confiesa que compra en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). Que lo hace más, incluso, que su mujer y que sus hijos adolescentes. Solo su hijo pequeño, le gana en lo gastar los cuartos en el recinto ferial. Y asegura que no tiene precio especial por ser el flamante director. Álvaro Alonso Ordás (Oviedo, 1966) se estrena este año en un cargo en el que estuvo décadas su tocayo Álvaro Muñiz, jubilado en noviembre pasado. Asegura que cuenta con su apoyo total.

-¿Cómo se siente el hombre más envidiado de Gijón?

-(Sorpresa) ¿Yo?

-No paga entrada en la Feria.

-(Risas) Hay muchas personas que entran sin pagar. Es muy importante que se pague, ojo, porque es un sistema de sostenimiento de la Feria, pero damos todo tipo de facilidades. Hay muchas invitaciones, días 'd' y descuentos.

-Confiese, ¿cuantas invitaciones le han pedido?

-(Risas) No más que en otras ocasiones. Creo que, para la mayoría de los visitantes, es tanto lo que reciben en la Feria que están contentos con aportar. La envidia puede llegar por veranear aquí, junto a la playa, dieciséis días (risas).

-¿Veranear? ¿No le han dicho que el día 18 estará más pálido que hoy?

-(Risas) De cuello hacia arriba se coge color. En serio, la Feria es tremendamente exigente, pero también tremendamente reconfortante.

-Venga, ahora que nadie nos lee, ¿verdad que piensa ya en el día 18?

-No, en ningún caso. Estoy pensando en que todo salga muy bien, que los expositores tengan una magnífica Feria, que cumpla las expectativas de todos los visitantes. Que los cien actos institucionales sean un éxito. Todos se vuelcan -la Cámara, los expositores, el Principado, el Ayuntamiento de Gijón- para que sea la mejor Feria.

-¿Oviedo volverá?

-No tengo la menor duda de que el Ayuntamiento de Oviedo vendrá el año próximo. La capital de Asturias tiene que estar en la Fidma. No se entiende la Feria sin su presencia.

-El presidente, Félix Baragaño, ha logrado inauguraciones ministeriales... ¿La Casa Real se resiste?

-La oferta se ha hecho. El presidente ya ha trasladado la invitación en varias ocasiones a la Casa Real. A todos nos haría mucha ilusión. Los reyes saben que en Asturias son especialmente queridos.

-El director ¿compra en la Feria?

-Sí. El año pasado, compré un coche. Es una oportunidad fantástica, porque hay precios especiales.

-¿Precios más especiales para el director?

-(Risas) No. El precio especial de Feria es para todos. Además, de aquella no lo era.

-Bueno, era el secretario de la Cámara, puesto que mantiene.

-(Risas) Yo compro en la Feria más que mi mujer, aunque los que más compran en la Feria son mis hijos, sobre todo el pequeño. La comida familiar en la Feria ya se ha institucionalizado, especialmente porque el mayor trabaja en la Feria.

-¿Duro trabajar para un padre?

-Para su padre no trabaja (risas).

-Ya, pero trabaja en una 'ciudad' de la que su padre es 'alcalde'.

-(Risas) No sé cómo lo verá. Espero que lo vea como que tiene que hacer las cosas mejor todavía. Siempre hay que dar ejemplo.

-Pasar por esta 'alcaldía' puede animarle, como a su antecesor, a saltar a la política.

-No, la política no entra en mis planes. El compromiso que tengo con la Cámara no permite otro tipo de expectativas. En este cargo tienes que tener una total asepsia política. Es uno de los méritos del presidente, Félix Baragaño, que la Cámara no tenga etiqueta política.

-¿La sombra de Muñiz es alargada?

-No, porque parte de sus muchas virtudes es haber estado trabajando hasta el último día como si fuera el primero, para el día que dejó la Cámara, dar un paso atrás y haber dejado el espacio a los demás. Ha sido muy generoso.

-Vamos, que no está en plan jubilado, tras la valla, criticando la obra.

-(Risas) Todo lo contrario. Contaremos con su presencia en la inauguración, pero, conociéndole, será con toda discreción.

-Es día 18, son las 22 horas...

-El trabajo no acabó. Toca estar pendiente del traslado de expositores... La Feria da mono.