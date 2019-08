La fiesta de Fin de Feria congregará a casi 3.000 personas en Laboral Centro de Arte E. C. Tras la cancelación a última hora del año pasado, la organización dispone de autorización municipal desde hace semanas. Un numeroso equipo de seguridad privada blindará la fiesta para evitar cualquier altercado PABLO SUÁREZ Sábado, 17 agosto 2019, 14:02

Por primera vez en las 63 ediciones de la Feria Internacional de Muestras (Fidma), el recinto de la Laboral Centro de Arte será el designado para acoger, ya de forma definitiva, la fiesta de Fin de Feria, que prevé congregar mañana a unas 2.500 personas. Lo hará una vez el Ayuntamiento ha concedido todos los permisos necesarios a la organización del festejo (encabezada por Edulmi) y después de que los cuerpos de seguridad municipales hayan dado luz verde a los protocolos de emergencia aportados. Después de que el año pasado la celebración, una fecha marcada a fuego por los trabajadores de la Fidma, se viera cancelada en el último momento por lo que la anterior Corporación justificó como «una falta de garantías» para su correcto desarrollo, este año la organización no ha querido correr riesgos y han aportado toda la documentación con un margen de tiempo considerable. «Hemos diseñado prácticamente el mismo protocolo de seguridad que el año pasado. Es curioso que este año valga y el anterior no», afirma Miguel Romanos, del Grupo Serveco y responsable de seguridad del evento. Coordinador también de la seguridad de eventos como el Xiringüelu, ediciones de San Fermín o el festival Tsunami Xixón, Romanos tachaba hace un año lo ocurrido como fruto de «una decisión política». «Se demuestra que si el año pasado no se celebró la fiesta no fue porque esta no fuese segura, sino porque la Corporación de turno no quiso que se hiciese», reivindica ahora quien asegura incluso que los responsables de la Policía Nacional encargados de revisar el protocolo se han mostrado «muy satisfechos», al comprobar que este supera lo marcado por la Ley de espectáculos públicos.

Blindaje total

De esta manera, el protocolo de seguridad diseñado para la ocasión incluye la presencia de 12 vigilantes en el recinto, un inspector junto a ellos y un director de seguridad, a lo que se añaden también auxiliares de servicio para posibles salidas de emergencia. «En todo momento habrá una persona, como mínimo, para apoyar las salidas», explica Romanos, cuyo servicio también ha incluido la instalación de equipos de extinción extra. «Todo estará totalmente controlado. Es cierto que la instalación no es de uso para fiestas pero no supone ningún problema», afirma.

En lo que respecta al terreno sanitario, la fiesta de Fin de Feria contará con una UVI móvil con médico. «En la fiesta siempre habrá un médico. Este no realiza el traslado al hospital, sino que está fijo en el recinto», explican los organizadores, quienes cuentan las horas para ver, por fin, materializarse su proyecto de fiesta. «Tuvimos que esperar un año para demostrar que teníamos razón», reivindica Romanos.