Desde los hijos hasta Messi Ana Menéndez eligió una noticia sobre Messi. :: ARIENZA La familia y el fútbol, ejes del concurso de EL COMERCIO 'La Mejor Noticia de la Feria' LUCÍA R. LORENZO Lunes, 12 agosto 2019, 03:46

Hijos, nietos y primos. El nacimiento de un miembro más en la familia es motivo de alegría y orgullo. Así lo compartieron varios participantes en el concurso de EL COMERCIO, para conseguir un vale de 150 euros de Mediamarkt. Una de las intervinientes fue Mónica González aunque, para ella, traer a su hija Sara al mundo fue un motivo de preocupación: la pequeña fue prematura y tenía poco peso. «Aquí está, diez años después, y muy guapa», comentó sonriendo. Por otro lado, Antonio Jiménez y Aníbal Vega celebraban su primera paternidad mientras Pablo Martín anunciaba que repetiría todos los pasos de nuevo cuando se enteró que volvería a ser padre.

Éste también es espacio para las abuelas como Carmina Carro. Ella recuerda con alegría el momento en el que su hija se lo comunicó. «Ahora tiene un niño de cinco años; es una monada», aseguró.

Pero no solo hijos y nietos son motivo de alegría, también lo son los primos. Ellos son los primeros compañeros de batallas de la infancia, invitados estrella en los cumpleaños y la pandilla más divertida del verano. Por eso, Eva Ordóñez lo tiene claro. «Mi mejor noticia fue cuando me dijeron que iba a tener una prima pequeña; me hizo muchísima ilusión».

El fútbol también dejó huella ante el micrófono de EL COMERCIO. Aunque no sea plato de gusto para todos. Pablo Fernández celebró la decisión del juez para que no haya este deporte los lunes. «Creo que estamos saturados de fútbol», indicó. Mientras tanto, Ana Menéndez comentaba cuál sería su mejor noticia: «Messi ha decidido donar 200.000 euros para una causa benéfica para los animales de Asturias».

De finanzas también habló Gerardo Sotillo para celebrar el 'despegue' de su empresa, además de Ana Belén Rodríguez, cuya peluquería lleva abierta casi veinte años.