Homero ya jugaba al latrunculi en el siglo VIII a.C. Víctor Vega, de Kérberos, supervisa los juegos. En primer plano, el mancala. :: FOTOS: DAMIÁN ARIENZA La Asociación Kérberos enseña a jugar como en la Antigua Roma e incluso antes A. AUSÍN Domingo, 11 agosto 2019, 04:02

En plena era de las maquinitas, la Asociación Cultural Kérberos enseñó ayer a quien quiso probarlo a qué y cómo se jugaba hace veinte siglos en la Antigua Roma. El viaje en el tiempo no resultó tan extraño a los visitantes que aceptaron el reto pues muchos de estos juegos de mesa son la antesala de otros más próximos en el tiempo, aunque en ningún caso propongan ciertamente matar marcianos. El latrunculi, por ejemplo, es el precursor del ajedrez. Está datado en Roma desde el siglo I antes de Cristo, «pero no fueron los romanos sus inventores, pues se sabe que Homero ya jugaba al latrunculi en el siglo VIII aC en la Antigua Grecia». Ahí es nada. En este juego las fichas funcionan todas como la torre del actual ajedrez y con esos movimientos se debe comer fichas al enemigo. ¿Cómo? No se trata de invadir su casilla, como hoy día, sino de alinear una torre a la izquierda y otra a la derecha de la pieza que se ambiciona, de modo que se come, digamos, en paralelo. Gana quien devore antes al enemigo.

Hoyos en el suelo

Víctor Vega, de Kérberos, es el encargado de iniciar a los jugadores del siglo XXI en las costumbres del siglo I. En algunos casos las explicaciones son sencillas. En otras, «puedes explicar rápido las reglas, pero no las picardías para ganar». Es el caso del mancala, o wari, «uno de los más antiguos, muy característico también de África, donde se sigue jugando haciendo una serie de hoyos en el suelo y metiendo un determinado número de semillas en cada uno. Cada jugada consiste en coger las semillas de un hoyo y distribuirlas hacia adelante en los siguientes y según el número que haya en cada uno se podrá comer o no. «Es como un juego de siembra y recolección. Muy complicado. En el caso de Roma ya se juega en tablero de madera», explica Vega.

El calculi, por su parte, fue el primer juego de estrategia abstracta datado. También el más grande de los ofertados ayer en el estand del Ayuntamiento de Gijón. «Equivale al cinco en raya, pero no está permitido poner una tercera ficha en línea sin que haya una contraria cerrando la fila por el lado contrario, una forma de dificultarlo», explica este hombretón vestido de romano para la ocasión. Otro juego, con dados, equivale al backgammon, solo que antes se llamó duodecim scripta y cada dado movía por separado.

Todos los juegos ofertados ayer eran de uno contra uno. En unas mesas, los jugadores se afanaban en cumplir las reglas de la Antigua Roma. En otras, padres con hijos de corta edad se contentaban con mover las fichas al tuntún. La cuestión, de uno u otro modo, era jugar.