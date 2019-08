«Ya era hora de que tuviéramos algún premio» Iván y Yolanda, residentes en La Camocha, con sus hijos Alba, Iván y Sara. :: A. GARCÍA Las familias numerosas aplauden el acceso gratuito. «Levantarse por la mañana es un sindiós», dicen los Del Bosque y los Argüelles PABLO SUÁREZ Domingo, 18 agosto 2019, 03:38

Dicen que su vida es un caos, pero que, como no podía ser de otra manera, «merece mucho la pena». Iván Argüelles y Daniel del Bosque visitaron ayer el recinto junto a sus esposas y respectivos tres hijos en el día que la Fidma dedicó a las familias numerosas, que entraban gratis. Se trata de algo no muy habitual para ellos. «Hoy nos ahorramos 12 euros, algo que no pasa siempre. A nivel público solemos tener algún descuento, pero en eventos e iniciativas privadas es menos frecuente», explica Argüelles, quien confiesa que tener tres hijos (dos niñas y un niño) es algo que te cambia la vida y la forma de organizar el tiempo. «Mi mujer tuvo que dejar el trabajo para dedicarse a ellos. Es verdad que sacrificas tu tiempo personal, pero a nosotros nos merece la pena. Además, tenemos la suerte de que son buenos críos y se portan bien», explica.

Muy similar es la situación de la familia Del Bosque, quien llegó a la Feria por casualidad y se encontró con que su familia podía pasar gratis. «Lo vemos muy bien porque prácticamente no tenemos ningún reconocimiento en el día a día. Ya era hora de que tuviésemos algún premio», dice quien paseó por el recinto acompañado de su mujer y sus tres hijos (dos niñas y un niño). «Van todos al mismo colegio, así que eso no es problema. El momento de repartirse llega con las actividades extraescolares. Una toca la gaita, otro juega a fútbol y otra al tenis. Intentamos que nunca coincidan los horarios, porque si no sería imposible», explica.

El apoyo de los abuelos

Del Bosque, ovetense, es miembro de la Federación Asturiana de Familias Numerosas, por lo que conoce bien el terreno. «El problema suele estar sobre todo a nivel laboral. Es muy complicado compaginar los horarios. Son tres hijos y tres horarios que muchas veces son distintos», explica. Argüelles le da la razón. «Afortunadamente los abuelos nos echan una mano, si no sería una locura. El momento de levantarse es un sindiós», afirma con una sonrisa.

En ambos casos, uno de los cónyuges ha tenido que sacrificar su trayectoria laboral para poder atender a sus hijos. «Mi mujer pidió una excedencia. Por lo menos para estos años. Yo intento ayudarla y quitarle todo el trabajo que puedo. También para pasar tiempo con los críos», cuenta Argüelles, vecino de La Camocha.

También coinciden en demandar más iniciativas como la de la Feria, y en diversos ámbitos. «Es lo justo», insisten.