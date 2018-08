«Los ladrones miran por la mirilla y marcan la puerta antes del robo» Joaquín Sampedro, ante su puerta de seguridad. :: JOSÉ RAMÓN NAVARRO Joaquín Sampedro. Grupo Sampedro Cerrajeros y Seguridad CHELO TUYA Miércoles, 15 agosto 2018, 04:24

Se llama como su abuelo. Aquel Joaquín Sampedro mecánico naval, mañoso, que en 1948 se convirtió en el primer cerrajero de Gijón. Setenta años después, su nieto Joaquín Sampedro (Gijón, 1971) es la cabeza visible del Grupo Sampedro, que une la técnica cerrajera del fundador, con la de seguridad de INN Solutions. Por primera vez han abierto estand en la Fidma. Lo hacen para demostrar que, en tres minutos, lo podemos perder todo.

-¿Hace 70 años no había cerrajeros en Gijón?

-No. Empezó mi abuelo. Él venía de ser ayudante de mecánica en la Marina. Se le daba muy bien, era muy mañoso haciendo piezas y, a partir de ahí, se le ocurrió copiar llaves a punta de lima.

-Apellidándose Sampedro, ¿era obligatorio dedicarse a las llaves?

-(Risas) No, coincidió el apellido con el oficio de San Pedro. Ahora estamos ya en la cuarta generación, que unimos Sampedro Cerrajeros con Sampedro Seguridad. Con mi abuelo todo era abrir, ahora es todo cerrar, de la mano de INN Solutions, con Andreu Maldonado al frente.

-¿Por qué han venido a la Feria?

-Con todo lo que está ocurriendo de dos años para acá, con todos esos robos en las casas...

-Bumping, impresioning... Parecen deportes de riesgo.

-Son técnicas de habilidad que se utilizan para abrir las puertas. El bumping consiste en romper el bombín. El impresioning es un poco lo que hacía mi abuelo: clonar la llave.

-Su abuelo con buenas intenciones, no como estos individuos.

-(Risas) Exactamente... No nos damos cuenta de que, en tres minutos, lo podemos perder todo. Sin embargo, preferimos gastar mil euros en un móvil que comprar una buena puerta o pagar 250 euros al año por un sistema que te avise antes de que te roben.

-¿Cómo?

-Con una alarma que detecta si nos intentan entrar. Me llega una alerta al móvil antes de que lo logren.

-¿A ese móvil mil euros?

-(Risas) A ese o a cualquiera. A cinco números diferentes. El mensaje es: están intentando entrar en su casa.

-Las alarmas tradicionales saltan cuando el ladrón está dentro.

-Ésta, antes de que entre. Lo ideal es tener una barrera física, una puerta segura y una tecnológica, que avise cuando alguien intenta romperla. También en las ventanas.

-Paralela a la industria de la seguridad, ¿hay otra para saltarla?

-Sí. Hay auténticos expertos. Han copiado las herramientas de los cerrajeros. Hace tiempo acudí a un robo de un edificio. De nueva generación, con técnicas de seguridad invulnerables hace años. Pues bien, entraron en los cinco pisos.

-¿Las marcas en las puertas son leyenda urbana?

-En absoluto. Los ladrones se han profesionalizado mucho. Primero, desmontan la mirilla y miran dentro de la casa con una cámara. Se hacen una idea de lo que hay. Luego marcan la casa y proceden al robo.

-¿Miran por la mirilla?

-Sí. Los buenos, no dejan rastro del montaje y desmontaje.

-¿Usted ha visto marcas?

-Sí, en muchas viviendas a las que acudimos tras un asalto, en la puerta está la señal que habían hecho unos días antes.

-¿Ninguna banda le ha querido fichar?

-(Risas) De momento, no. No obstante, no me interesa. En Sampedro estamos dando pasos hacia la técnica forense.

-¿Como en CSI?

-(Risas) Igual. Aplicando la misma técnica que a una bala, el bombín te puede decir quién y cómo hizo el robo. También si estamos ante un robo real o un fraude al seguro.

-¿Hay muchos? Fraudes, digo.

-Bastantes. En un caso que, para el seguro era un robo, descubrimos que era un fraude porque todas las huellas del asalto al bombín estaban hechas desde dentro de la casa.

-Álvaro Muñiz quiere irse de la Feria. ¿Le ha pedido la Cámara alguna cerradura de seguridad? Para que no se vaya.

-(Risas) De momento, no nos han dicho nada. Pero le podríamos hacer un perímetro de seguridad que resulte infranqueable.

-Si se lo hubiera pedido Rajoy ¿seguiría en la Moncloa?

-(Carcajadas) Pero no lo hizo.