Langreo vende sus encantos con bonito y jamón Cristian Gómez e Israel Mestas, de Nenyuri, con el rollo de bonito en Langreo. / Damián Arienza Cristian Gómez, de Nenyuri, explica las excelencias del «gochu del mar» y David Aller presenta su 'Iniciación al Ibérico' A. AUSÍN Viernes, 9 agosto 2019, 02:20

Dos clases magistrales sobre el bonito del Norte y el jamón y una exposición fotográfica fueron ayer los tres ingredientes con los que se promocionó la marca 'Langreo Calidad Turística'. El templete del estand acogió a un público curioso con ganas de aprender cosas. Y los ponentes no defraudaron en absoluto. Cristian Gómez, del restaurante Nenyuri, de Sama, invitó a una cata de rollo de bonito. Pero antes habló del túnido, ese «gochu del mar» con tal cúmulo de bondades que podrían quitar el hipo al más iniciado. Hierro, vitamina A, vitamina B, omega 3, propiedades para bajar el colesterol y absorber el calcio... Gómez indicó que el bonito es, por tanto, «óptimo para embarazadas, prevenir el cáncer y mejorar la vista, entre otras cosas». No contento con esto, añadió que se están haciendo estudios para hacer plásticos con sus escamas y utilizar su segunda piel para las quemaduras. «Es tan barato que no lo valoramos lo suficiente», concluyó.

La pezuña

David Aller, dueño de la delicatessen El Colmao de Langreo, presentó su libro 'Iniciación al ibérico', donde explica cómo se crían los cerdos, cómo se forma el jamón e, importante, cómo se compran. Recordó los colores identificativos de su etiquetado: blanco (ibérico de cebo), verde (ibérico de campo), rojo (bellota de raza 50% ibérica) y negro (bellota de raza 100%). Y, dicho esto, rompió mitos: es falso que la pata izquierda sea mejor que la derecha («pues no duermen siempre apoyados igual»), es falso que la hembra sea mejor que el macho («solo hay una pequeña diferencia grasa en la ingle») y ni todas las pezuñas negras son de ibérico y ni todos los ibéricos tienen la pezuña negra. Éstos, anotó, se distinguen «por el corte en uve» en la zona de conexión entre sus cueros y también por los característicos puntos blancos. «Es la tirosina, una proteína que aparece cuando se cura lentamente mientras los serranos se curan en cámaras».

Fotos de Lorite

La tercera 'pata' de la excelencia turística mostrada en el estand fue la fotográfica. El estudio Carlos Lorite, establecido en Sama desde 2014, exhibió en el hall de entrada una muestra de su trabajo. Cinco hermosas fotos de patrimonio industrial donde se observan La Felguera y Langreo a plano conjunto y detalles de Nitrastur, unas imágenes de su trabajo para el área de la Mujer del Ayuntamiento de Langreo, en el cual retrató a emprendedoras de ayer y de hoy y un proyecto de fotografía analógica donde Lorite ofrece su particular visión del concejo. Bonitos, jamones y fotografías. Tres particulares ángulos para observar las excelencias de Langreo.