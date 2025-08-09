Mariví Monteserín presume de la nueva relación de Avilés y la naturaleza

Fernando Del Busto Avilés Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El nuevo rostro de Avilés, el de una ciudad limpia, moderna y abierta a la naturaleza y a la mar gracias a las relaciones entre el Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria de Avilés es el tema central del stand avilesino en la Feria de Muestras y que ayer la alcaldesa, Mariví Monteserín, presentó ante el presidente Adrián Barbón durante el recorrido institucional que éste realizó por la gran feria de Asturias.

Mariví Monteserín recibió al presidente regional y glosó los contenidos ambientales del estand avilesina que reflejan la nueva relación que Avilés establece con la naturaleza después de años marcados por la contaminación.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer, acompañó a Barbón durante su recorrido por los diferentes pabellones, además de la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y que como presidenta de la Fundación del Centro Cultural Oscar Niemeyer mantiene una estrecha relación con la ciudad.

La delegación avilesina se completó con la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, la edil de Turismo, Raquel Ruiz, y el concejal de Recursos Humanos y Licencias, Noé Vega. También acudió la portavoz del Partido Popular, Esther Llamazares, junto con los concejales populares Ceila Fernández, Pablo Emilio Menéndez y Carlos Fernández; también acudió el portavoz de Podemos, David García.

Celia Fernández, vicepresidenta de la Junta General del Principado, y el director de la Oficina Económica del Principado, José Antonio Sicre, completaron la delegación oficial que visitó el estand avilesino.

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias