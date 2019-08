«Lo mejor es el ambiente, pero faltan bancos para descansar» Luis Miguel Gago, de La Calzada, fue el primer visitante de la 63 edición de la Fidma. / ARNALDO GARCÍA Luis Miguel Gago | Primer visitante de la Feria de Muestras 2019 MARLA NIETO Domingo, 4 agosto 2019, 03:24

Preparados, listos... ¡Ya! Así fue la entrada de los primeros visitantes a la Fidma en su jornada de apertura. El primero de la fila fue Luis Miguel Gago, quien ya desde las 10.30 horas estaba colocado a las puertas, esperando tranquilo el momento de franquear la entrada. Gijonés de nacimiento, del barrio de La Calzada, a sus 58 años es ya todo un veterano de la Feria. Acude a ella desde que era un niño.

–¿Qué regalan en la Feria para que haya tanta expectación para entrar?

–(Risas) La gente viene aquí por tradición, yo incluido. Nos gusta dar un paseín, recorrerlo todo, comer un par de bocadillos... No sé, lo típico y habitual.

–¿Cuál es el fin de su visita? ¿Viene con algún objetivo concreto de compra?

–Bueno, mi objetivo principal es, sobre todo, distraerme. Pero, además, vengo buscando un bolso bueno. Tengo una minusvalía de un 65% y me cuesta mover las manos, por eso he de llevar todas mis cosas en un bolso. Es mucho más sencillo, pues evito tener que rebuscar en los vaqueros. En concreto, mis bolsos favoritos de la Feria son unos hechos a mano por unos chicos de Ubrique. Ahora mismo, tengo uno de polipiel, porque el último que había comprado aquí se me rompió, así que vengo a por otro de los buenos. También vengo a ver a unos amigos que tienen una tienda de juguetes en La Calzada y han puesto un estand aquí.

–¿Y por qué ha decidido 'madrugar'?¿Ofertan mejores chollos a los primeros?

–(Risas) ¡Qué va! Yo no vengo por los chollos. Lo cierto es que no tengo una hora determinada, ha coincidido así. Pero sí que es verdad que procuro venir por la mañana, que hace menos calor. Si no, con tanta gente, resulta un poco agobiante.

–¿Qué diría que es lo que más define a este exitoso certamen?

–Como bien dije, su tradición, su antigüedad. Porque no es solo un encuentro significativo para Gijón, sino para todo el país. Cuánta gente viene de otras ciudades en viajes organizados por agencias, por ejemplo. Se podría decir que es la Feria más importante a nivel nacional.

–¿Qué cree que es lo que la define? ¿Qué es digno de destacar?

–Lo mejor es, sin duda, el ambiente que crea. La gente pasea, disfruta, charla...

–¿Algo que echa de menos?

–Pues la verdad, sí. Soy un enamorado de la Feria, pero dado mi estado de minusvalía, considero que hacen falta más bancos donde poder descansar cada poco. Con lo grande que es el recinto, que no haya apenas bancos es un inconveniente bastante importante para quienes tenemos este tipo de problema.

–¿Y usted es de los que piensa que «ye lo de todos los años»?

–Hombre, en realidad, si miras la Feria en general siempre parece igual. Incluyen algún que otro estand, pero más o menos se mantiene en la misma línea. Supongo que aquellos que vienen buscando cosas determinadas sí que detectarán mejor las novedades, porque ven los progresos año tras año. Pero a bote pronto, es más o menos parecida siempre.

–¿Cuál es el mayor descuento que le han hecho o que haya visto que le hicieron a alguien?

–Pues ha coincidido que, en todos mis años acudiendo a la Feria, aún no me hicieron ninguno, ni tampoco sé de nadie a quien le hayan hecho un descuento del copón. Sé que sucede, sobre todo en cosas 'a lo grande', como coches, casas, colchones... Pero no lo he conocido de primera mano.

–Entonces, si tuviera que definirla en una sola palabra...

–Calidad. Más que chollos, la gente viene mucho porque sabe que aquí va a encontrar un producto bueno. Como decía, hace años compré una cartera artesanal de cuero. Me cobraron 80 euros, no sé si habrá quién lo considere caro, o si fuera de la Feria será más rentable. Lo que tengo claro es que era de buen material, se merece ese precio. Aquí no hay engaños en ese sentido, es lo mejor de este encuentro.