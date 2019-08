«Somos mujeres, somos líderes y ahora somos Naciones Unidas» Manuel González, Alma Palau, Samia Tavares, Eva Blasco, Pablo Campos, Judith Naves, Ines Heredia, Andrea Álvarez y Sara López, al fondo, durante la mesa redonda sobre liderazgo. :: FOTOS: DAMIÁN ARIENZA El liderazgo y la igualdad toman protagonismo en la XVI Jornada de Empresarias y Profesionales de Asem SENÉN MORÁN Jueves, 8 agosto 2019, 04:52

La Feria acogió ayer la XVI Jornada de Empresarias y Profesionales-Asem (Asociación Empresa Mujer). La charla arrancó con noticias muy positivas para esta asociación. «El día 2 de agosto recibimos la notificación de las Naciones Unidas de que Asem ya forma parte de ella», dijo Silvia Vigatá, presidenta de BPW, quien también quiso destacar que las mujeres «son líderes».

«Las mujeres siempre hemos liderado las empresas y además Asturias ha sido una sociedad matriarcal, lo que pasa es que no somos visibles», dijo Ana López, presidenta de la Asociación Empresa Mujer. El objetivo que tiene este colectivo es «liderar desde la mujer y conseguir la igualdad». A lo largo del acto se abordaron diferentes aspectos sobre la presencia de las mujeres dentro de las empresas, coincidiendo todos en que «la igualdad en el sector laboral es una fuente de competitividad bastante alta», como afirmó María Calvo. Asimismo, Almudena Cueto destacó que «ojalá dentro de unos siglos no tenga que existir una asociación de mujeres empresarias, pero hoy en día es necesaria». Además, consideró que «trabajar con la igualdad no es solamente algo que se haga para nosotras, es necesario para crear una economía y un mundo más sostenible».

Teresa Fernández, vocal de la Cámara, reflexionó sobre la importancia de acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo empresarial y señaló que «debemos seguir luchando para que la brecha desaparezca en todos los ámbitos. En el camino hacia la igualdad se ha avanzado mucho». Añadió que «cada vez más mujeres emprarias vienen a la Feria y apuestan por repetir, eso quiere decir que algo se está haciendo bien».

Coches eléctricos

Tras la primera intervención, tuvo lugar la mesa redonda 'Liderazgo empresarial: movilidad sostenible y alimentación saludable', en la que intervinieron diferentes empresarios. En ella debatieron sobre temas como la innovación dentro de los productos tradicionales, sobre la que Sara López comentó que «es posible porque la tradición no pone un tope a la innovación» o la llegada al Principado de los coches Guppy, que pone a disposición del público «un vehículo 100% eléctrico con el que se eliminarán las emisiones y ruidos, con que se conseguirá una circulación totalmente limpia».