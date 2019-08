«Un paseo por la Feria tiene reminiscencias neoyorquinas» Hugo Fontela, junto al cartel de la Fidma 2019 del que es autor. :: CAROLINA SANTOS Hugo Fontela Pintor, autor del cartel de la 63 edición de la Fidma CHELO TUYA Lunes, 5 agosto 2019, 04:33

Más de 700.000 personas verán su obra estos días. Eso solo contando los que pasen por el recinto ferial Luis Adaro a participar en la Feria. Hugo Fontela (Grado, 1986) es el autor del cartel de la 63 edición. El artista que creció pictóricamente en Nueva York defiende su obra como una llamada de atención: el mar es parte del Paraíso Natural, pero hay que protegerlo.

-¿Un artista pinta algo en la Feria?

-(Risas) Pues en este caso, algo tan especial como el cartel de la Feria. Una con una tradición tan amplia de artistas. Cuando surgió la oportunidad lo recibí con mucha alegría. Es un honor sumarme a autores como Moré, Piñole, Camín, Pelayo Ortega... Artistas a los que admiro. Por no hablar de que la Feria tiene ese lujo del pabellón Masaveu con su colección de pinturas magníficas.

-Las malas lenguas dicen que el autor del cartel cobra en entradas.

-(Risas) Sí, visitar la Feria es una fiesta. Es verdad que, durante muchos años, mi verano ha sido más de ausencia, en contacto con la naturaleza, pero este año es una visita más que obligada.

-¿Era un guaje de Feria o la gente de Grao no viene?

-Los de Grao vamos a la Feria, claro que vamos. Constituye un hito del verano. De pequeño recuerdo ir a la Feria como un día de fiesta. Iba con mis padres y mis abuelos. Era toda una aventura, con las cosas que organizaban para los niños. Además, siempre lograbas algún juguete, el famoso globo que te regalaban, ir al Pueblo de Asturias...

-¿Es comprador de Feria?

-Sí. Es imposible ir a la Feria y no meter la mano en el bolsillo para comprar algo, pero no recuerdo las últimas compras. Seguro que fueron cosas para la casa. Lo que no me pierdo nunca es el pabellón de Masaveu.

-Chocó su cartel, no por sus cualidades artísticas, sino por falta de conexión con la Feria.

-Creo que los artistas también tenemos derecho a imponernos un poco cuando te encargan un cartel (risas). Lo haces con tu lenguaje. En mi caso, el cartel entronca con la pintura que he hecho hasta ahora, pero es una llamada de atención: Asturias tiene muchos recursos y uno de ellos es el mar. ¿Por qué no ponerlo en valor? Un mar que es de todos, como también es la Feria. Es lo que yo pretendía. La roca es como Asturias, resistente.

-Vale para la customizar la letra de Víctor Manuel. En lugar de sola en mitad de la tierra, usted pinta Asturias sola en mitad de la mar.

-(Risas) Sí, exacto. Hay muchas Asturias, pero es que nuestro Paraíso Natural está ligado al mar.

-El mar que usted pinta es más azul que el real. ¿No lo cuidamos?

-Hoy en día tenemos un problema inmenso con la contaminación en el mar. Debemos buscar soluciones. y no dejar que el Cantábrico, esa costa excepcional, se estropee.

-Una Feria 'non-stop' dieciséis días, ¿es lo más parecido a su Manhattan que tenemos en Asturias?

-(Risas) Pues sí, es concentrar actos, proyectos, cosas y personas en un espacio físico al mismo tiempo. Sí, dar un paseo por la Feria puede tener reminiscencias neoyorquinas. A mí, desde luego, me lo recuerda.

«Los americanos no podrían»

-Si los americanos tuvieran una Fidma, ¿los españoles iríamos en peregrinación a ella?

-Pues probablemente sí. Los americanos hacen cosas estupendas, pero no podrían hacer una Feria como la de Gijón ni de lejos.

-Creo que se acaba de ganar un pase VIP de la Cámara.

-(Risas) Digo lo que pienso.

-Tiene la edad de Cristo. ¿Su cruz este año es que le pidan todo el rato entradas para la Feria?

-(Risas) No lo han hecho todavía, pero me imagino lo harán. Pediré un talonario a la Cámara, aunque la gente está siendo prudente.

-Sí, sí, hasta que se enteren de que tiene usted un talonario.

-(Risas) Estaré preparado.

-¿Martín tendrá 'bautizo ferial'?

-Mi hijo Martín vendrá a la Feria, aunque este año, su primero, dependerá de lo cansados que estemos sus padres (risas).

-Después de exponer en el recinto Luis Adaro, ¿dónde colgará sus lienzos?

-Será ya en la próxima primavera, en Madrid, en la Marlborough.