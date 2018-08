«Podemos hacer de la Feria el Pingüinos del norte en agosto» Francisco Loché Rodríguez, responsable de Caser Seguros y portavoz del Día de la Moto. :: JOSÉ RAMÓN NAVARRO Francisco Loché Rodríguez, portavoz del Día de la Moto, quiere darle todo el protagonismo a una de las mayores novedades de la 62 edición de la Fidma CHELO TUYA Domingo, 5 agosto 2018, 06:26

Es el responsable de Caser Seguros, pero Francisco Loché (Gijon, 1967) prefiere darle todo el protagonismo a una de las mayores novedades de la 62 edición de la Fidma: el Día de la Moto. Su empresa y otras, con el apoyo de la Cámara de Gijón, apuestan por convertir la cita en una de las clásicas. De mano, ya saben que los 400 guardacascos que tiene el recinto se quedarán pequeños para el día 13, cuando todo el que acredite tener moto tendrá entrada gratis. Está convencido de que Gijón puede ser en agosto el Pingüino vallisoletano.

-Día de la Moto... Suena a día del político. Por las que nos venden a diario, digo.

-(Risas) No. De los políticos no decimos nada. Es un día organizado por los empresarios vinculados a las motos y a los quad y por la Cámara. De hecho, no se trata de hablar de Cáser Seguros. Aquí estamos Motocitybike, Reveymo, Espaciomoto, Motos Gijón, Motoviedo, Expomoto, Motorbox Gijón, Garaje Domínguez, Triocar, Silence, Triumph y Talleres RPM. Todos hemos respondido a esta iniciativa que nos parece muy interesante.

-¿En qué consiste?

-En dar protagonismo a la moto y al quad con un día específico. Será el 13 de agosto. Quien acredite tener una moto, podrá entrar gratis.

-¿Basta con enseñar el casco?

-(Risas) Pues lo habíamos pensado, pero los 400 guardacascos que tiene la Cámara no serían suficientes. Además, eso obligaría al motero a andar todo el día con el casco. Pensamos que, lo mejor, es que acrediten tener una moto con una copia de la documentación... También la pueden llevar en el móvil.

-¿Pingüinos, la gran cita motera invernal de Valladolid, en agosto?

-(Risas) Pues esa es la idea. En principio, habíamos pensado hacer una concentración, con una marcha por la ciudad hasta la Feria y contar con un gran aparcamiento para ellos. Pero nos dijeron que, en plena Semana Grande, sería muy complicado. No obstante, contamos con que vengan muchas personas y sí, podemos hacer de la Feria el Pingüinos de agosto en Gijón. Otro año será.

-¿En este no?

-En este, con más tiempo y moviéndolo bien en las redes, podríamos haber hecho algo de escándalo... Que llegaran 5.000 moteros, fácil. Pero es la primera vez y vamos a ver cómo resulta.

-Además de entrar gratis, ¿qué ventajas tiene el Día de la Moto?

-(Risas) Muchas. A los moteros se les entregará una cartilla para sellar en todas las empresas que organizamos el Día de la Moto. Luego entran en el sorteo de 1.400 euros. Contaremos con la presencia del youtuber Majes, que tiene medio millón de seguidores y es experto en motos. Él irá por todos los estand de los organizadores y, luego, ofrecerá una charla en el nuestro.

-¿Son los vehículos del futuro?

-En las grandes ciudades son ya el vehículo más utilizado. Aquí también se vende mucho.

-¿Pese al tiempo?

-Hombre, en Sevilla ir en moto casi es obligado. Aquí, hay veces que no resulta cómodo, pero todo depende de la edad. Cuando yo empecé a conducir, a los 14 años...

-¿Era legal?

-(Risas)... Bueno... En aquella época y viviendo en Somió, era casi obligatorio tener moto. Las comunicaciones no eran las que son ahora. Y no había tanta Policía... Y si la había (risas), miraba para otro lado. Era un ciclomotor Peugeot que me compró mi abuela en Motonáutica.

-¿A los 14 no importa que llueva?

-Ni piensas en eso. Yo me caí de la moto una vez por la nieve. Acabé debajo de un autobús. Afortunadamente, no me pasó nada.

-¿El motero es un asegurado de riesgo?

-Depende. El scooter conducido por un chavalete, sí. La Harley que lleva un cuarentón, no.

-Ha insistido en que no quiere hablar de Caser, que usted hoy es solo el portavoz del Día de la Moto. Pero, venga... Cinco líneas de publicidad.

-(Risas) En serio, soy el portavoz y, en realidad, nosotros a la Feria no venimos a vender. Eso sí, tenemos un seguro nuevo, 'Remoto', que incluye un sistema de geolocalización en caso de accidente. Pese a lo nuevo, es tan interesante que llevamos 50.000 pólizas venidas.