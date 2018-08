Bayetas que no arden, trucos de la teletienda y muchas cosas curiosas Sartenes. Juan Sánchez, estrella de la teletienda, hace su famoso truco del tomate. / JOSÉ RAMÓN NAVARRO Las demostraciones captan al público y se rentabilizan con ventas rápidas CANDELA DEL VALLE Sábado, 18 agosto 2018, 01:05

Los visitantes más curiosos que se acercan cada día al recinto tienen garantizada su dosis diaria de diversión. Sobre todo, si deciden adentrarse en la Galería Comercial, un rincón sin duda tentador del que pocos osan salir sin varias bolsas colgando del brazo. Y no hay que culparles a ellos: se lo ponen muy complicado. Valiéndose de sus mejores armas de oratoria, micrófono profesional incluido, los vendedores llaman la atención, inevitablemente, de todo aquel que pasee por el concurrido pabellón. No hay escapatoria. Desde principio a fin, grupos de gente se arremolinan ante los puestos y escuchan atentamente las características del producto de moda y las ofertas exclusivas 'a precio de Feria' para no perderse detalle de las últimas tendencias en cocina, limpieza o tecnología.

«Las deja relucientes»

Estos forofos de las compras encontraron este año alguna que otra novedad. Es el caso de los estropajos y bayetas de silicona, producto que triunfó y que muchos decidieron llevarse a casa, ya sea por sus colores llamativos o por querer aprovechar la oferta especial de 10 euros respecto a los 30 que cuesta habitualmente 'online'. El estropajo, como cuenta su vendedora, Ainhoa Torres, «dura mínimo dos años, mucho más que una esponja tradicional». Puede usarse para limpiar todo tipo de superficies y «las deja relucientes». Una promesa que muchos creyeron demasiado buena para ser cierta: «Una señora vino y pintó con su pintalabios en el espejo que usamos para las demostraciones».

También es novedad en el campo de la limpieza la bayeta española, con una promoción especial de 10 euros por dos más una de regalo. Un producto que puede ser usado sobre cualquier superficie y limpia por un lado y seca por el otro. Y lo mejor, no se quema: Deva y Beatriz Blanco, sus vendedoras, le echan alcohol y la hacen arder en cada una de sus demostraciones ante la sorpresa de su público.

Otros, no tan nuevos, tuvieron gran éxito. Fue una escena típica ver a muchos visitantes saliendo del recinto con la plancharella, la dorada funda de plancha que refleja el calor. Un producto, estrella de 2017, que ahorra tiempo a sus compradores, como explica la vendedora Bárbara Acerete: «No hay que girar la prenda, se puede planchar ambos lados por uno solo».

Estrellas de televisión

Otros atraen masas sin necesidad de ser novedad. Como la estrella más conocida de la teletienda, Juan Sánchez, el distribuidor de sartenes más conocido de España que lleva «por lo menos cuarenta años en la Feria». Más de un trasnochador que ve la tele de madrugada se para a verle cocinar e incluso a sacarse una foto con él. Juan, mientras tanto, deleita a sus seguidores con su dominio de los fogones. Y muestra las características de sus sartenes valiéndose de sus trucos más famosos, como el del tomate, que hace deslizar por la superficie como si de agua se tratase. Sin pegarse ni quemarse.

Otro experto de sartenes también despierta el hambre de todos los visitantes. Se trata de José Posada, de Mr. Stove, que lleva siendo fiel al mismo producto 26 años. «A la gente le encanta vernos cocinar y aunque ya lo tengan, se paran igual», explica José.

Y no faltan los que cortan frutas y verduras. Una sensación, sin duda, relajante para la vista y de la que Manuel Andreu es experto. Es hacer la demostración y el público se lo quita de las manos. Y también hay variedad para los que quieran picadora con recipiente incluido por solo diez euros. Y con recomendación de antiguas compradoras: «La cogí el año pasado y es una maravilla».