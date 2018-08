«El pulsador con geolocalización tranquiliza mucho a las familias» Diego Tamayo, director técnico de Syas, junto a las pulseras que promociona su firma.:: JOSÉ RAMÓN NAVARRO CHELO TUYA Lunes, 13 agosto 2018, 20:55

Son de la generación de 'Naranjito'. Hijos de aquel Mundial que España organizó, pero no ganó, alumnos de un mismo colegio, el Corazón de María de Gijón, y expertos en áreas tan dispares como la enfermería geriátrica o la ingeniería que han decidido dar el salto a la teleasistencia. Diego Tamayo (Gijón, 1982) habla en nombre de un grupo de treintañeros que tienen claro que los del 'baby-boom' van a demandar mucha asistencia en su cada vez más próxima jubilación. Por eso han creado Servicios y Asistencia Social: Syas.

-¿Qué es eso de 'Reimaginando la teleasistencia'?

-Es un producto madurado. Queríamos hacer algo que fuera bueno para la región y que nos pudiera diferenciar de lo que hoy por hoy existe.

-¿En busca de empleo?

-No, de todos los amigos que formamos la empresa, todos del 82 y todos del Codema, cada uno tiene su propio trabajo. Esto surge en una de esas tormentas de ideas. De llegar a la conclusión de que, hoy por hoy, en Asturias los servicios sociales son el futuro. Como negocio y como necesidad.

-Teleasistencia ya existe y la tiene copada la oferta pública.

-Sí, y vimos que es un ámbito en el que hay mucho que mejorar. El propio Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) dice que el 83% de las personas mayores señalan que la capacidad que mejor tienen es la de hablar por teléfono. Pues ahí, con la técnica, tenemos mucho que aportar.

-Es el servicio más barato de la Ley de la Dependencia.

-Sí, pero la Ley de la Dependencia no tiene fondos ahora mismo. Además, no estamos pensando en ir a concursos públicos. Concebimos esta empresa como un proyecto privado.

-¿A alguien le interesa pagar esto en el sector privado?

-Sí.

-Rotundo, ¿qué ofrecen ustedes?

-Tenemos dos productos. El integral, por 30 euros al mes, y el premium, por 50.

-Cinco líneas de publicidad. ¿En qué se diferencian?

-El integrado es el tradicional, pero mejorado. El ratio actual es de 1.300 usuarios por teleoperador. Nosotros hablamos de 300. Y siempre para el mismo profesional. Como si cada teleoperador tuviera 300 abuelos.

-¿De 1.500 bajan a 300?

-Sí, y me preguntará cómo conseguimos hacerlo rentable.

-Ya lo pregunta usted...

-Porque tenemos una herramienta de gestión que, a golpe de clic, nos da todos los datos del usuario. Hemos detectado que el 90% de las llamadas de emergencia son, en realidad, de soledad. Si esas personas tuvieran llamadas más habituales, solo habría llamadas de emergencia reales. Incluimos, además, la gestión de servicios, como la compra.

-¿Y la videollamada?

-Es un producto que exige ordenador y conexión a internet. El perfil de usuario aún no lo demanda.

-Tienen ustedes al 'baby-boom' camino de la jubilación.

-(Risas) Muchos mayores siguen sin ver hoy necesaria la teleasistencia. Nosotros queremos cambiar el concepto. Es un servicio de apoyo que podemos necesitar todos.

-¿Y en el Premium?

-El pulsador con el control de caídas y el geolocalizador. Este es el que más nos piden. Es el hit.

-¿Un pulsador con gps?

-Sí. Todos nos dicen que si su familiar tuviera eso estarían más tranquilos. Sobre todo, porque podemos limitar el radio de acción. Por ejemplo, si mi padre vive en La Arena, que me llegue un mensaje si llega a Pumarín. Y si ya está en Porceyo, que me llamen directamente. Esos son nuestros planes, porque el servicio no arrancará hasta el 1 de diciembre.

-¿Vienen incluso sin haber 'nacido'?

-(Risas) Es que creemos mucho en el negocio.

-Me oculta algo. Hay cien empresas que han quedado fuera de la Feria por la alta demanda de espacio. Y ustedes, sin negocio aún, entraron.

-(Risas) Hemos hecho una gran inversión. De verdad que creemos mucho en el producto y, es cierto, también contamos con una fuentes de financiación externa. Nuestra idea es cerrar la Feria con mil contactos. Y volver el año que viene.