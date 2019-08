«Queremos que la gente vea Benavente como una parada» Fernando Marcos, durante su visita a la Feria. :: DANIEL MORA Fernando Marcos Concejal de Comunicación y Deportes del Ayuntamiento de Benavente EVA FANJUL Martes, 6 agosto 2019, 02:09

Gijonés de nacimiento y benaventano de adopción, Fernando Marcos es el responsable de que el municipio zamorano de Benavente esté presente por primera vez este año en la Feria de Muestras de Asturias. Tras veinte años a orillas del Órbigo, el ahora concejal de Comunicación y Deportes de Benavente regresa a su ciudad natal para ser embajador y profeta en un certamen que conoce a la perfección.

-Benavente se estrena en la Feria. ¿Cómo ha sido el desembarco?

-Pues con muchísima ilusión. Yo conozco a la perfección la Feria de Muestras, porque durante muchísimos años he tenido una vinculación importante con ella. De hecho, como muchos gijoneses de mi generación, mi primer trabajo de chaval fue en la Feria. Así que al conocer la oportunidad de poder tener un estand, lo comuniqué rápidamente al alcalde y al concejal de Turismo y aquí estamos, encantados.

«El jueves celebraremos el Día de Benavente en con degustación de nuestros productos»

-Pero usted juega con ventaja, porque es concejal y vecino de Benavente pero nacido en Gijón.

-(Risas) Así es, nací y me crié en Gijón y desde hace veinte años resido en Benavente. Ahora no sé muy bien si soy un gijonés de Benavente o un benaventano en Gijón. Lo cierto es que tengo el amor repartido entre las ciudades y me siento un privilegiado por ello.

-Está claro que es usted el responsable de que podamos visitar Benavente en la Feria. ¿Por qué pensó que era importante estar aquí?

-Es raro la persona de Asturias que no conozca Benavente o no haya pasado por allí. Pero no queremos ser solo un lugar de paso, por eso hace cinco años pusimos en marcha la campaña 'Benavente tu parada en el camino'. Creemos que esa parada puede ser de dos horas, de dos días o de dos semanas y queremos dar a conocer todo lo que ofrecemos. Hemos estado en Fitur y en grandes exposiciones, pero nos quedaba algo tan importante como la Feria de Muestras de Asturias. Esta es una gran oportunidad para dar a conocer todo lo que ofrece Benavente.

-Y aquí están, dando el alto en el recinto.

-(Risas) Sí porque nuestro estand lo deja claro, ¿verdad? Jugamos con el lema de 'Tu parada en el camino'. Queremos que la gente vea eso, una parada. Así que, como ves, hay unas manos que indican 'párate', 'fíjate', 'mira lo que hay' para mostrar todas las potencialidades de Benavente.

-¿Y qué es lo que hay?

-Pues gastronomía, fiestas, historia, naturaleza, cultura. Por ejemplo, se pueden visitar los cuatro monumentos declarados Bienes de Interés Cultural que tenemos. Si hablamos de gastronomía, las opciones son enormes. Nuestra huerta es excelente, con una feria en octubre dedicada al pimiento, que es excepcional. En cuanto a quesos, al lado se elabora el reconocido como mejor queso curado de oveja del mundo, y para qué hablar del pan.

-Con ese plan, como llueva un poco se les puede plantar allí media Asturias...

-(Risas) Pues encantados de recibirlos a todos. Los benaventanos los acogerán con los brazos abiertos. Además, estamos preparados porque en esta pequeña ciudad cuenta con muchas terrazas, donde salir de cañas o vinos con pinchos generosos y el aliciente de que los precios son muy económicos.

-Además de promoción turística, ¿se hace negocio en la Feria?

-Esa es la otra vertiente, la de la promoción industrial. También venimos a presentar Puerta del Noroeste, un nuevo centro logístico, uno de los cuatro que hay en España, que supone la apuesta clave por la reindustralización de Castilla y León. Por lo tanto, es una oportunidad para abrir vías de negocio para todos aquellos industriales de la logística y del transporte. La localización logística es el punto fuerte Benavente y debemos aprovecharlo.

-El día 8, la Feria celebra el día de Benavente. ¿Qué van a preparar?

-Será una jornada intensa. Vendrá el alcalde, habrá un acto oficial y se ofrecerá una degustación de productos. Lo cierto es que este año, con la premura, no hemos podido organizar más degustaciones de productos benaventanos, es una pena.

-Pues vaya programando, dicen que el que prueba Feria repite.

-(Risas) No me cabe duda. Habrá que ir pensando en el programa del año que el año que viene.