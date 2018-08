El rector plantea que el grado de Deporte se imparta en varias sedes Santiago García Granda ha evitado decir qué ubicaciones tendría y tampoco si se repartirían los cursos o las titulaciones de grado y máster EUROPA PRESS Martes, 7 agosto 2018, 16:57

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García, ha asegurado este martes en Gijón que trabajan en poner en marcha, para el curso 2019/2020, el Grado de Actividad Física y del Deporte, que serán unos estudios públicos y con sede compartida. García, en respuesta a los medios de comunicación de las actividades del stand de la Universidad en la 62 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) ha asegurado que no han dejado de trabajar en ello desde que saliera a la luz pública la propuesta, que quieren presentar al Principado antes del periodo electoral, a finales de este año o principios del que viene. Eso sí, ha evitado decir qué ubicaciones tendría este grado. Ha matizado que podría estudiarse el Grado en un campus y el Máster en otro, pero nunca simultanear el mismo curso en varias sedes. Incluso ha abierto la posibilidad a cursar unos cursos del Grado en una ubicación y otros años en otra. «No está definido», ha remarcado.

Ha indicado que hay recursos por ejemplo en Gijón, como es todo lo relacionado con el mar, que no tiene Mieres u Oviedo. Ha recalcado, además, que en Gijón cuentan con un mayor número de instalaciones, tanto públicas como privadas, «y eso hay que aprovecharlo», ha remarcado. Ha enfatizado, también, que no existe ningún Grado de este tipo que combine mar y montaña, algo que no existe en España.

Ha sostenido, asimismo, que trabajan en hacer un buen programa para el Grado de Deporte, que sea «atractivo», y luego se hablará de ubicación. A este respecto, ha abogado por promover la movilidad, precisamente ahora que se trata de impulsar el Área Metropolitana Central de Asturias.

Ha insistido, por otro lado, en que siempre que disponga de recursos la Universidad las enseñanzas que se pongan en marcha serán públicas, aunque se puedan hacer, a veces, colaboraciones privadas. En este sentido, se estima que se necesitarían aproximadamente un millón de euros para ponerla en marcha si no es preciso construir edificios nuevos y si es necesario, llegaría a diez millones de euros. Además, serían necesarios para todo el Grado unos 70 profesores.

Ha señalado, sobre este tema, que tienen sobre la mesa dos propuestas para poner en marcha este grado de iniciativas privadas y otra de la Facultad del Profesorado de la Universidad de Oviedo. Unas propuestas que se toman como punto de partida, pero será un proyecto y una titulación de la Universidad.

Nuevos títulos

Preguntado por la residencia universitaria de Gijón, ha mostrado su preocupación por los retrasos en el inicio de obras. Dicho esto, ha señalado que el Ayuntamiento de Gijón confía en que se puedan empezar los trabajos en septiembre. De llevarse a cabo, podría estar lista para el curso 2019/2020.

Por otro lado, y respecto al Grado de Ingeniería de Organización Industrial que se pondrá en marcha en el curso 2019/2020 en Gijón, ha indicado que empezará con dos cursos, de forma que los que cursen primero de una ingeniería este próximo año académico puedan incorporarse a segundo cuando eche a andar esta nueva titulación. Se plantea un mínimo de 60 alumnos, aunque podría llegarse a 70 o incluso 100.

También se trabaja en la puesta en marcha del Grado de Ingeniería de Datos para el curso 2019/2020, ya que cuentan con recursos públicos para ello. En este caso, se está estudiando si se hacen desde el principio itinerarios bilingües.

Siguen trabando, además, en el Grado de Criminología, aunque ha precisado que tienen dudas de sincronización. Se cuenta, en este caso, de todo el profesorado, pero lo que se discute es el programa, ya que hay muchas áreas involucradas como Medicina, Psicología, Derecho o incluso Ingeniería.