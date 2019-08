«En tres días de Feria logré pedidos para cuatro meses» Reyes Carreño, con una de sus mesas artesanas que volará a un país extranjero. :: JORGE PETEIRO Reyes Carreño, fundadora de Maderísimo CHELO TUYA Martes, 13 agosto 2019, 04:41

Dice que la resina epoxi tiene mucha fuerza. Y que la mezcla de esa sustancia con la madera la convierte en indestructible. Sin embargo, ella es aún más resistente. Cuando estaba en lo más alto, como directiva en una agencia de publicidad, la crisis la dejó en el paro. Sin embargo, Reyes Carreño (León, 1971), que el pasado jueves celebró su cumpleaños en la Feria, se ha reinventado. Con resina, madera, sangre de ebanistas por sus venas y cabezonería, mucha cabezonería, ha creado Maderísimo. En solo un año, ya ha logrado que sus piezas viajen por medio mundo. En tres días de Feria sumó pedidos para cuatro meses.

-¿Cómo llega una creativa publicitaria a ser artesana de madera?

-Pues aunque mi padre es Andrés Carreño, de Muebles Carreño, en León, octava generación de ebanista, lo cierto es que Maderísimo llega porque descubrí la resina epoxi viendo vídeos en internet.

-¿Qué es la resina epoxi?

-Es el aglutinante que usamos para unir piezas de madera y crear ese efecto río tan característico que tienen las mesas, escaleras, taburetes...

-¿Solo madera y resina?

-La fuerza que tiene la resina es mayor que la de la madera. Y la unión de ambas, mucho más. Así que mi novio y yo decidimos irnos a Canadá a aprender.

-¿De repente?

-(Risas) Pues sí. Topamos con gente encantadora que nos enseñó todo el proceso. Pero, ¡ay!, al volver a España lo que en Canadá era muy fácil aquí vimos que no funcionaba.

-¿Y eso?

-Por los cambios de temperatura. Calor y frío el mismo día. Lluvia y sol la misma tarde. Allí el tiempo es estable: en la época de calor hace calor y en la de frío, frío.

-¿Y cómo lo arregló?

-Ensayo y error. He tirado 5.000 euros a la basura en pruebas con resina. Empezamos de cero absoluto. El taller lo tenemos montado en un cuarto que tenía mi padre, que ha sido el motor de todo este año durísimo. Lo hemos pasado fatal, también fenomenal. Hubo de todo.

-¿Incluso ganas de tirar la toalla?

-No, eso nunca. Somos una mezcla de asturianos, leoneses y cabra.

-¿Recuerda al primer cliente?

-¡Cómo no! Habíamos hecho esta mesa (señala a una pieza de su estand) que no venderé nunca. La llevábamos a todas partes como reclamo. Hacíamos cosas pequeñas y, de repente, el primer cliente se va al otro extremo: una mesa de cuatro metros para una casa en Luanco. El encargo más grande hasta la fecha.

-¿Cuatro metros de mesa? Casa grande.

-(Risas) Sí, 86 metros cuadrados de cocina. En la mesa caben tranquilamente 16 personas. A partir de ahí, no paramos, pero estamos muy cortitos de recursos, porque no se apoya a los emprendedores.

-¿No solo por meteorología es más difícil crear aquí que en Canadá?

-Exacto. En Canadá es más fácil. O en Irlanda. Allí, un autónomo de mi rango paga 15 euros al mes. Yo pago 283,75 euros a lo que hay que unir el 21% de IVA y el 20% de IRPF... De lo que yo gano, Hacienda se queda con el 41% de mis ingresos. Es una barbaridad. ¿Cómo voy a crear empleo si Hacienda me sangra?

-¿Cuánta gente podría contratar?

-Diez personas. Ocho horas diarias. Contrato fijo. Ahora estoy, como todos los autónomos, tirando de otros como nosotros. Tengo la santísima suerte de que en nuestra vida se cruzó Torneados Tejerina. Me han tratado como a una hija. Tienen un taller enorme en León con toda la maquinaria enorme. Por las grandes superficies pasaron de tener 15 empleados a dos. Y me dejan utilizar su nave, me apoyan, todo.

-Y ahora en la Feria está usted cara a cara con los suecos.

-Me viene fenomenal. Debería servirnos de ejemplo a todo el país. Toda la industria carpintera está cerrada porque estas multinacionales llegan y colapsan el mercado.

-Ellos venden barato.

-Mi pieza más barata cuesta 700 euros. Toda hecha a mano, con madera noble comprada en Asturias. Son piezas eternas.

-¿Qué espera de estos días?

-Lo que ya me ha dado: en los primeros tres días ya tuve 18 encargos. Es la producción de cuatro meses. Esta es una de las pocas ferias de España en la que el público viene a comprar. Y se nota.