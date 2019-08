«El turista tiene que llevarse un buen sabor de boca para volver» Mariluz Suárez, gerente de Cárnicas El Cuco, en su estand. :: ARNALDO GARCÍA Mariluz Suárez | Gerente de Cárnicas El Cuco CHELO TUYA Domingo, 11 agosto 2019, 04:03

Lo ha vuelto a hacer. Vuelve a la Feria con un estand lleno de carnes rojas, chorizos y panes recién hechos. Y vuelve a decir que todo eso no solo es saludable, sino que no engorda. O no mucho. Mariluz Suárez (Oviedo, 1961), gerente de Cárnicas El Cuco, se convierte cada agosto en hostelera y llega a la Fidma cargada de productos ecológicos, bajos en grasa y aptos para todos los públicos. Jura que ella los come. Su esbelta figura sobre taconazos de vértigo parece dar veracidad a sus palabras. O igual es que su frenética actividad es la mejor dieta.

-¿Qué novedades trae?

-Este año traemos una carne de buey certificado del Valle del Esla, auténtico buey. Chuletón.

-¿Después de engancharnos al Txogitxu ahora viene con esto?

-(Risas). Exactamente. Aquello es carne de vaca y ahora traemos la de buey certificada.

-¿Y a qué nos vamos a encontrar en la boca con este buey?

-(Risas) Pues una textura muy especial, muy tierna y un sabor muy fuerte a carne roja.

-El año pasado nos convenció a todos de que el chorizo no engorda. ¿Insistirá este año?

-(Risas) Sí, claro, seguimos con los productos Bienastur, que se presentó el año pasado de productos naturales, ecológicos y bajos en grasa. Además, en el estand también hay productos que pueden degustar los celíacos, con panes especiales.

-¿Comida para todos?

-(Risas) Eso intentamos. Ese año traemos, además, una longaniza de carne de vacuno mayor asturiano.

-¿En qué se diferencia de otras?

-En que se elabora con cerdo seleccionado y con carne de vacuno mayor asturiano. La nueva marca de garantía presentada por el Principado este año. La ofrecemos cruda, maridada con un queso rojo del Rey Silo. Un maridaje para los paladares más exquisitos (risas).

-¿Qué balance hace del primer año de chorizos que no engordan?

-Muy bueno. Es un proyecto desarrollado en los laboratorios de Asincar y con la colaboración de la Universidad de Oviedo. Son productos con todo el sabor y un 30% menos de grasa. Y al público lo ha recibido muy bien. Tanto el bajo en grasa como los productos ecológicos.

-Se habrá enfadado con usted la industria farmacéutica. Por la caída de la venta de antiácidos, digo.

-(Carcajadas) Bueno, mercado hay para todos. Yo lo que sí creo es que con este chorizo, la gente lo come con menos remordimiento.

-¿En el laboratorio ya han estudiado lo suyo? Lo de comer y no engordar, digo.

-(Risas) Lo que no engorda es lo que queda en el plato.

-¿La Feria sigue funcionando?

-Sí. La Feria es una cita obligada. Todo el mundo acaba viniendo a dar una vuelta, porque hay muchas cosas para ver, además de para pasar un día en familia. Es una tradición.

-¿Sigue siendo motor de empleo?

-Pues sí. Nosotros tenemos aquí trabajando a veinticuatro personas. Algunas son de la casa, que siempre participan en la Feria, pero tenemos mucho personal contratado. En Feria todos generamos empleo.

-Para El Cuco, ¿qué significa la Feria en volumen de negocio?

-No es tanto volumen de negocio como el momento de encuentro con muchos de nuestros clientes que están por toda la geografía asturiana. Aprovechan la Feria para venir, pasar por el estand y aprovechamos para comer y charlar. Para El Cuco es un momento muy importante. Donde ponemos en valor nuestra marca para que la gente se vaya contenta al probar nuestros productos.

-Las cifras dicen que estamos en un año de récord turístico. ¿La gastronomía también lo nota?

-Sí, sí. El turismo mueve todo, pero la gastronomía más. Asturias se caracteriza por el buen comer y la buena gastronomía. Creo que es algo que tenemos que poner en valor. Es cierto que el turista viene por el paisaje, por el tiempo también, pero tiene que marchar con un buen sabor de boca para volver. Y eso lo logramos con nuestra gastronomía y nuestra hostelería. Haciendo que coma bien y se sienta bien tratado.

-La Feria estrena director. ¿Le dará la receta para durar en el cargo tanto como El Cuco?

-(Risas) Álvaro Alonso no necesita ninguna receta para durar en el cargo. Es un gran profesional.