«Soy de los que vengo varias veces a la Feria... Y pagando»

En Oviedo plantó un carbayón y en el cartel de la Feria de Muestras, todo un jardín. Uno de tonos malva, que clava el verano sin sol de la 62 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Su trabajo más conocido es el nacimiento monumental de Gijón y Miguel Álvarez 'Ponticu' (Gijón, 1962) demuestra que está dispuesto a seguir montando el belén.

-Es conocido por montar belenes. ¿Lo hará en la Fidma?

-(Risas) En esas estamos.

-De momento, monta el cartel.

-Para mí es un orgullo y un placer, porque en la Feria están colgados artistas de nivel nacional. Desde luego, los asturianos están todos.

-¿Con cuánta antelación pensó esta obra?

-No sabría contestar... Es un trabajo que realizo habitualmente. Mi trabajo es eso. Cuando la Cámara de Gijón me lo propone, casi el cartel ya lo tenía hecho. Es mi día a día, los jardines, los bosques y la naturaleza. Llevo muchos años haciendo naturaleza... Hace quince que instalé el Carbayón en Oviedo.

-Hay quien dice que hizo el cartel porque el premio es un pase para la Feria.

-¿Hay pase? ¿Dónde? Nadie me dijo nada (Risas). Soy de los que vengo varias veces a la Feria. Muchas con invitación, pero cuando se me acaban vengo pagando.

-¿Cómo explicar eso de venir tanto a la Feria? Y pagando.

-(Risas) Me gusta mucho. Recuerdo a mi padre, que le encantaba. Sobre todo, los cachivaches. Se quedaba escuchando la charla del que vende sartenes. Ahora soy yo el que lo hace.

-¿Y compra?

-(Risas) Reconozco que me voy con alguna sartén para casa.

-Los colores de su cartel van a tono con el 'veroño' este que tenemos.

-(Risas) Sí, ahí hubo un pequeño cambio. Yo hago inicialmente una propuesta más de mi estilo, más invernal, pero me dicen que la Feria es un mercado de verano, eso es luz y color y adapto un poquito la obra.

-Este verano, lo de la luz y el color igual es venirse arriba...

-(Risas) La verdad es que a mí me gusta este tiempo. Cuando oigo a todo el mundo protestar, yo digo 'Jo, ¡Qué bueno! Hoy nublado. A ver si descansamos del sol de ayer' (risas).

-Le van a echar del pueblo.

-(Carcajadas).

-En julio y agosto, un poquito de sol, por favor...

-Venga. Un día para usted y otro para mí. ¡Si lo bueno de los días de sol es la sombra! Soy asiduo de San Lorenzo y no salgo de debajo del toldo nada más que para bañarme.

-¿Este año también se baña?

-Pues mire, no con mucho agrado. Siempre tienes la preocupación de la contaminación.

-¿La ha visto?

-La he visto y la he padecido.

-¿Tuvo algún problema de salud?

-No, pero no me baño a gusto en un agua en la que me dicen que hay aguas fecales. Es una pena lo de la multa de la Unión Europea, pero me alegro: va a servir para que las autoridades se pongan las pilas.

-En su cartel hay unos tonos malvas llamativos. ¿Es por esta corriente feminista?

-Ni sí ni no. Es un tono que puedo utilizar habitualmente, pero son unos colores muy llamativos y un poco del momento.

-Álvaro Muñiz se jubila... ¿Prepara ya el busto?

-Pues no, pero si me lo proponen lo haré encantado. Tengo varios aquí.

-¿Y convertir al director de la Fidma en figura del belén?

-(Risas) Cuando comenzamos a hacer el belén, en tiempos de Tini (Vicente Álvarez Areces, exalcalde de Gijón, expresidente del Principado y hoy senador socialista), planteé hacer caras reconocidas, pero me dijeron que no, que sería polémico. No obstante...

-¿Sus figuras esconden personas famosas?

-Alguna hay...

-Hombre, diga alguno.

-(Risas) No puedo. En su momento me dijeron que podía ser polémico y prefiero no decirlo.

-Así que este año tenemos que ir a ver el belén del Botánico en busca del famoso.

-Por lo menos, me gustaría que contaran conmigo para ampliarlo. Incluso para su mantenimiento. Desde que llegó Foro al Ayuntamiento de Gijón nadie se ha puesto en contacto conmigo.