Fernández, convencido de que pronto habrá vuelos a Londres, París y Fráncfort Javier Fernández, en el estand del Principado, entre los consejeros Isaac Pola y María Jesús Álvarez. . / I. MARTÍNEZ «Este año tiene que ser el definitivo para la culminación de la variante de Pajares», asegura el presidente del Principado en Fitur IVÁN VILLAR MADRID. Sábado, 26 enero 2019, 04:13

El presidente del Principado, Javier Fernández, marcó ayer dos retos para 2019 durante el acto institucional del Día de Asturias en la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, (Fitur): «Mejorar la oferta de conexiones aéreas del aeropuerto de Asturias y avanzar hacia la culminación de la variante de Pajares», ambas fundamentales para mejorar las comunicaciones exteriores de la región. El primero lo fijó para el corto plazo, cuando se resuelva el concurso puesto en marcha por el Principado para la explotación de nuevas rutas con Londres, París y Fráncfort, «tres destinos de primer orden» para los que habría tres, dos y una frecuencia semanal, respectivamente. Pese a que la primera licitación de este contrato -dotado con 650.000 euros para la capital británica, 600.000, para la francesa y 350.000, para la ciudad alemana- quedó desierta, Fernández se mostró optimista con este nuevo intento. «Estoy convencido de que pronto tendremos esos vuelos, los habrá casi con total seguridad», indicó al tiempo que defendió el trabajo desarrollado por su Gobierno para recuperar las conexiones internacionales regulares. «Nunca nos hemos conformado con esa pérdida de enlaces. Dijimos que no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados y no lo hemos hecho», apuntó para añadir a continuación que «estamos en un mercado libre en el que las compañías aéreas deciden a su conveniencia y albedrío, pero no dejaremos de esforzarnos para reforzar la oferta aérea de Asturias». En cuanto a la llegada de la alta velocidad, confió en que este año sea el «definitivo para avanzar hacia su culminación», destacando que «con su doble tráfico de mercancías y pasajeros» la variante ferroviaria de Pajares «supondrá un nuevo horizonte en nuestras comunicaciones».

El presidente destacó también los datos turísticos en el último año del Principado, «que por tercer ejercicio consecutivo ha superado los dos millones de visitantes y los cinco millones, de pernoctaciones». Consideró que existe una «satisfacción general» entre los empresarios por los resultados, que hacen que «el sector se consolide de manera evidente».

De hecho, puso como ejemplo que en ocho años el turismo ha pasado de representar el 7,3% del Valor Añadido Bruto de la región a superar el 10% y de dar empleo a menos de 30.000 personas a llegar a los 45.000 trabajadores. «La aritmética siempre explica las cosas mejor que la retórica política», dijo refiriéndose a quienes «retuercen» los datos. «Mal favor se le hace a Asturias y al sector si se niega nuestra buena realidad turística», reprochó.

Señaló que Areces hizo de la apuesta turística una seña de identidad de sus mandatos

Añadió también que los cambios en la demanda, que ya no se limita al 'cliché' de sol y playa ni al verano, hacen necesaria una continua adaptación del sector. «Esa limitada concepción ha saltado por los aires y eso nos obliga a repensarnos sin cesar. El Gobierno regional lo hace, pero ese camino no se puede transitar solo desde un ejecutivo autonómico, sino que es una ruta que debemos hacer de la mano de administraciones, empresarios y trabajadores».

Fernández, que inició el acto institucional reiterando sus condolencias a las familias de los fallecidos durante el temporal, cerró su intervención con un recuerdo a Álvarez Areces. «Hizo de la apuesta turística una de las señas de identidad de sus mandatos y es obligado reconocer que caminamos sobre sus pasos», apuntó.

Menos positivos se mostraron varios representantes de la oposición que ayer acudieron al Día de Asturias en el estand del Principado en Fitur. La candidata del PP, Teresa Mallada, reclamó «un plan de calidad, reforzar la formación en el sector y una mejora de las telecomunicaciones». Nuria Rodríguez, de Podemos, «buenas infraestructuras, más ayudas y un fomento de las pequeñas y medianas empresas. Se necesitan hechos reales y propuestas concretas».

Por su parte Ovidio Zapico, de IU, pidió «abordar temas como la desestacionalización y la masificación de determinados servicios y pidió que los buenos datos del turismo se reflejen en los trabajadores. Hay que terminar con la precariedad en el sector», concluyó.