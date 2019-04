Los ferroviarios acogen con reservas el reajuste de cercanías que idea la consejería Renfe bloquea la venta de billetes para el Alvia a partir de junio porque confía en reducir el tiempo de viaje entre ocho y diez minutos R. M. GIJÓN. Viernes, 5 abril 2019, 01:12

El Principado ha identificado 72 andenes en los que los cercanías de Renfe y Feve recogen a menos de tres pasajeros al día; su propuesta en ellos es reducir las frecuencias de modo que el tren solo se detenga cada dos o tres horas. En las 25 estaciones con mayor demanda, en cambio, aboga por reforzar la flota para que el cercanías pase como poco una vez cada 20 minutos. Este reajuste está en el borrador del plan de movilidad sometido ahora a información pública y viene a concretar la apuesta de la actual Consejería de Infraestructuras. A diferencia de etapas anteriores, ahora se defiende la necesidad de readaptar la programación, en el sentido de contar con más servicios semidirectos entre los grandes núcleos y reducir las paradas del medio rural sin cerrar ningún apeadero.

Los sindicatos ferroviarios acogen la iniciativa con reservas. «No es lo mismo hacer la evaluación ahora, que Feve mueve a menos de dos millones de usuarios al año, que cuando estábamos por encima de cinco», indica Luis Blanco, desde UGT. «En Renfe estamos en cinco millones, pero antes movíamos a siete», agrega. El sindicalista ve bien que «se hagan estudios y que se metan semidirectos porque en rutas como la de Laviana la gente ya no cogería el coche». Sin embargo matiza que «el problema es que ahora no somos fiables, no sabes si habrá tren a la hora programada o no; la prioridad es modernizar la infraestructura ejecutando lo antes posible el plan de vías y el de cercanías».

CCOO recuerda que el plan estima que el despliegue requiere 6,8 millones al año y pide aclarar quién lo paga. «Nos parece bien lo que sea poner más trenes y contratar más maquinistas, el problema es que con la normativa actual no te dejan tocar ninguna frecuencia si no se acuerda en Madrid», avala Juan Carlos Lora. Pide «más flexibilidad» y cree que «si no paran todos los trenes en los apeaderos con menos uso no pasa nada, pero hay que estudiar la franja horaria a la que esos clientes necesitan el servicio y adaptarse a ello».

Por otra parte, el gerente comercial Norte de Renfe, Mariano Santiso del Valle, indicó que la compañía tiene bloqueada la venta de billetes del Alvia con Madrid a la espera de poder reajustar a partir de junio una reducción del tiempo de viaje de entre ocho y diez minutos.