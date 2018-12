Fin de semana a ritmo de Góspel

Del 14 al 16 de diciembre. Las voces de los grandes del Góspel regresan al Teatro Jovellanos para darle ritmo y emoción a la Navidad PUBLIRREPORTAJE Martes, 11 diciembre 2018, 12:27

Puntuales a su cita con el mes de diciembre, las mejores voces del Góspel regresan a las tablas del Jovellanos para deleite de un cada vez más numeroso e incondicional público que cada año acude al coliseo gijonés para disfrutar de este fenómeno intergeneracional que se ha convertido con los años en una de las cita más esperadas e imprescindibles de la Navidad.

Derroche de ritmo y emoción bajo ese punto de partida el Teatro Jovellanos acogerá durante tres jornadas, del 14 al 16 de diciembre inclusive, 4 espectáculos de los coros de voces más apreciados en el mundo, la de los espirituales negros.

El primer concierto, que tendrá lugar el viernes 14 con el Chicago Mass Choir, al día siguiente toman el relevo Charleston Gospel Voices (que ofrecerán un concierto convencional y previamente otro dirigido a niños) y, el domingo, Joshua Nelson & The New Yorkers Gospel.

Todos los conciertos son a las 20.30 horas, salvo el de Gospel x Kids que será el sábado a las 18 horas.

CHICAGO MASS CHOIR

CONNECTING SOULS

Integrado por 17 componentes, y Premio Stellar 2017 Mejor Coro de Gospel Tradicional, el Chicago Mass Choir fue fundado en 1988 por James C. Chambers en la ciudad de Chicago, centro neurálgico del blues, el jazz, el soul o el góspel. Así que no es de extrañar qué The Chicago Mass Choir sea una de las formaciones más relevantes del mundo en su género. Colaboraron, entre otros, con Bob Dylan así como en el musical El color púrpura y en su tour de 2015, rindieron tributo a una de las estrellas del blues, B.B. King.Han estado en lo más alto de las listas Billboard, siendo merecedores de numerosos premios, entre los los cuales se encuentran los Stellar Award a el Mejor Coro del Año, Mejor CD de Gospel Tradicional y Mejor Canción por God is my everything en el año 2009. En su haber pueden computarse, además, varias nominaciones a los Premios Grammy.

Viernes 14 a las 20:30

Butaca y entresuelo: 30€ / General: 20€

GOSPEL FOR KIDS

Un espectáculo de 55´de duración, en esta ocasión protagonizado por Charleston Gospel Voices, dirigido a los más pequeños y a sus familias. Un concierto donde la naturalidad, la participación y la espontaneidad son bienvenidas y alentadas.

Viernes 15 a las 18horas

Precio: 10€

Abono a partir de 4 localidades 20% descuento

CHARLESTON GOSPEL VOICES

EL RITMO DEL GOSPEL

Integrado por 12 componentes esta producción recrea la música que se escucha en las Iglesias negras de Carolina del Sur. Proyecto coordinado y dirigido por Mildred Daniels, ex componente de la formación Dr. Bobby Jones & The Nashville Super Choir, y Tony Washington, director y solista del coro de la iglesia baptista «The Abundant Life Tabernacle».

Por primera vez en España, el Góspel de los Charleston Gospel Voices, con cantantes extraordinariamente comunicativos, es emotivo y refinado, capaz de entusiasmar a cualquier público en cualquier sala de cualquier país. Se trata de uno de los estilos -«Gospel & Rhythm»- que, dentro del góspel americano, tiene una mayor proyección en los Estados Unidos. Una variante que es una fusión de las tradiciones de los himnos cantados a capella por las congregaciones con una poderosa base rítmica.

Sábado 15 a las 20:30

Butaca y entlo: 25€ / General: 18€

JOSHUA NELSON & THE NEW YORKERS GOSPEL

EL EVANGELIO SEGÚN JOSHUA

Joshua Nelson, negro y judío que se define a sí mismo como la peor pesadilla del Ku Klux Klan, se subió a un escenario por primera vez en Brooklyn para rendir tributo a su admirada Mahalia Jackson. Desde entonces ha cautivado a grandes audiencias desde Nueva York a Jerusalém.

Joshua Nelson ha actuado en grandes teatros, sinagogas e iglesias. Sus colaboraciones incluyen nombres tales como Aretha Franklin, Wynton Marsalis, Billy Preston, y Stephanie Mills. Ha actuado y grabado con todos los grandes del Gospel: Albertina Walker, The Barret Sisters, Hezekiah Walker, Kirk Franklin, Dottie Peoples, Dorothy Norwood, Vanessa Bell Armstrong, Reverendo Timothy Wright, Bobby Jones & New Life.

Por su contexto cultural y religioso, Joshua Nelson ha sido el pionero de la denominada Kosher-Gospel Music. Género Hebreo/Judío con toques de Soul.

Domingo 16, 20.30h

Butaca y Entlo: 25€ / General: 18€